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Костюшко и Бонапарт

  • 30.01.2019, 9:59
Наполеон

Почему Наполеон не смог убедить нашего национального героя воевать на его стороне?

Первоначально вторжение Наполеона и его армии в польские земли воодушевил поляков, надеявшихся на его помощь в возрождении величия собственной страны, Речи Посполитой. Однако его презрительное отношение Бонапарта к польско-литвинским солдатам и офицерам, участвующим в боях за свободу Франции, в корне изменило их отношение к новоявленному диктатору, пишет «Литвин».

Уроженцы земель Короны и ВКЛ проливали кровь за Францию в Германии, Италии, Испании, даже на далеком острове Гаити. Но взамен Польша получала только туманные намеки. Наполеон не спешил делать революцию в завоеванных землях и нести вольность другим народам, восстанавливать былую Речь Посполитую.

Но как «пушечное мясо» поляки и литвины вполне устраивали французского императора. Они хорошо воевали и готовы были сражаться и впредь, даже ради туманных обещаний, особенно против царских войск, что было немаловажно при вступлении России в большую европейскую войну.

В ноябре 1805 года кто-то из французских генералов намекнул Бонапарту, что Тадеуша Костюшко, пользовавшегося огромным авторитетом не только в собственной стране, но и США и Франции, можно было бы использовать для захвата Польши и организации там восстания.

Наполеон загорелся идеей и решил во что бы то ни стало привлечь человека, в совершенстве знавшего тактику, стратегию боя и не проигравшего ни одной битвы, на свою сторону. Он обратился к Костюшко с довольно лестным предложением не только возглавить восстание, но получить в случае победы Великое герцогство Варшавское.

Однако обосновавшийся в те годы в Париже после возвращения из США, где он воевал на стороне колонистов, Тадеуш с настороженностью отнеся к предложению человека, мечтающего об утолении лишь собственных амбиций.

Встреча с Наполеоном проходила дважды, в октябре и ноябре 1799 года. Не получив от новоявленного французского императора никаких гарантий по поводу восстановления границ его родины, Речи Посполитой, и получения ею независимости, он отказался от сотрудничества. Быть орудием в руках тирана он не желал. Более того, Костюшко посчитал, что Бонапарт станет «гробовщиком и для Французской революции».

Когда французские войска подошли к Польше, Тадеуш обратился к Наполеону с письменным воззванием, в котором требовал установить в стране демократию. Тот письмо просто проигнорировал. Послание с призывом освободить местных крестьян ушло и к ближайшему сподвижнику Бонапарта Фуше. Однако предоставление независимости Польше в планы диктатора не входило.

Однако в Европе уже пронесся слух о том, что Наполеон якобы получил согласие Костюшко. Способствовало ему и сфабрикованное пособниками диктатора поляками Домбровским и Выбицким обращение к землякам, в котором утверждалось, что их знаменитый земляк решил примкнуть к армии Наполеона. Фушэ издает также подложный манифест за подписью Костюшко с призванием к полякам поддержать французскую армию.

Далеко идущий замысел Бонапарта не удался. Его поражение в 1814 году Тадеуш принял с большим энтузиазмом. Он даже запретил своим подданным оказывать какое-либо сопротивление русской армии. Костюшко отправил письмо к императору Александру I, в котором предлагал провозгласить в Речи Посполитой конституционную монархию, а также дать амнистию всем полякам. Отдельной просьбой было предоставление свобод крестьянам и наделение их собственной землей.

Мраморный саркофаг Тадеуша Костюшко

Русский император дважды встречался с Костюшко. Александр I пытался убедить преданного родине литвина вернуться в Польшу и возглавить созданное там марионеточное государство. Но Тадеуш соглашался принять руководство страной лишь при условии полного восстановления ее границ. Узнав, что территория Польши, напротив, сузилась до минимальных границ, Костюшко с гневом отказался, назвав новосозданное царство «шуткой». Он оставил Вену и переселился в Швейцарию, где и провел остаток дней.

В последние годы жизни Тадеуш пытался оставить завещание, в котором были бы предоставлена свобода пятидесяти трем семьям крестьян в поселении Сехновичи. Но по закону оно принадлежало его родственнице, и Александр I отказался исполнить волю Тадеуша. Умер знаменитый белорус в Швейцарии в 1817 году. Прах патриота был перевезен в Польшу, в Краков и погребен в 1818 году в склепе краковского Собора Святых Станислава и Вацлава.


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