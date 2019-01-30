«Зарплату чулками и носками нам выдают уже третий раз» 1 30.01.2019, 15:35

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Фото: «Белсат»

Работники гомельской трикотажной фабрики возмущены.

Как стало известно, на гомельской трикотажной фабрике «8 марта» часть зарплаты выдали продукцией: чулками, носками и нижним бельем. Сообщается, что работники предприятия сталкиваются с этим уже не впервые.

«Белсат» попытался разобраться, соответствует ли эта информация действительности и что на этот счет думают работники фабрики.

Собеседник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что действительно часть зарплаты размером 80 рублей выдали двумя сертификатами по 40 рублей на готовую продукцию «8 марта». В расчетном листе при этом ручкой было указано «80 руб». Когда стали появляться не согласные с таким положением вещей, директор издал приказ, который должен был подписать каждый работник:

«Сертификаты эти выдают нам уже приблизительно третий раз. Таким образом руководство фабрики хочет выполнить приказ главы страны в деле повышения зарплаты бюджетников», – считает работник.

Другие же работники, которые согласились на беседу, говорят, что сертификаты выдали в качестве подарков к Новому году:

«Эти 80 рублей – это плюс к зарплате. Их дали как подарок на Новый год. Но не все на самом деле довольны этим подарком, ведь людям нужно оплачивать коммунальные услуги, питаться, и это невозможно сделать этими сертификатами».

Получить официальную информацию от руководителей предприятия не удалось: на телефонные звонки никто не отвечает.