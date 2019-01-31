Boeing 777 вылетел из Каракаса в Москву 28 31.01.2019, 9:45

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Российский Boeing на стоянке аэропорта Майкетии

Фото: Reuters

Источник Bloomberg подтвердил отгрузку 20 тонн золота центробанком Венесуэлы.

Самолет авиакомпании Nordwind, с неизвестными целями выполнявший рейс до Каракаса, возвращается в Москву. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar, сообщает «Радио Свобода».

Борт покинул Венесуэлу около 17 часов по местному времени. Его прибытие в аэропорт Внуково ожидается в районе 11 утра по московскому времени.

Ранее депутат венесуэльского парламента Хосе Гeрра заявил, что Центробанк планирует вывезти из страны 20 тонн золота предположительно рейсом российской авиакомпании.

По данным Bloomberg российский Boeing 777 прилетел в Каракас во вторник, 29 января. Власти Венесуэлы отрицали его существование. В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Москва не в курсе нахождения российского самолёта в Венесуэле.

Сама авиакомпания подтвердила «Новой газете» выполнение рейса в Каракас. Утверждается, что на борту самолета не было пассажиров.

Источник Bloomberg подтвердил отгрузку 20 тонн золота Центробанком. Это примерно 20 процентов золотого запаса Венесуэлы.