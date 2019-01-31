закрыть
31 января 2019, четверг, 11:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Boeing 777 вылетел из Каракаса в Москву

28
  • 31.01.2019, 9:45
  • 9,617
Российский Boeing на стоянке аэропорта Майкетии
Фото: Reuters

Источник Bloomberg подтвердил отгрузку 20 тонн золота центробанком Венесуэлы.

Самолет авиакомпании Nordwind, с неизвестными целями выполнявший рейс до Каракаса, возвращается в Москву. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar, сообщает «Радио Свобода».

Борт покинул Венесуэлу около 17 часов по местному времени. Его прибытие в аэропорт Внуково ожидается в районе 11 утра по московскому времени.

Ранее депутат венесуэльского парламента Хосе Гeрра заявил, что Центробанк планирует вывезти из страны 20 тонн золота предположительно рейсом российской авиакомпании.

По данным Bloomberg российский Boeing 777 прилетел в Каракас во вторник, 29 января. Власти Венесуэлы отрицали его существование. В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Москва не в курсе нахождения российского самолёта в Венесуэле.

Сама авиакомпания подтвердила «Новой газете» выполнение рейса в Каракас. Утверждается, что на борту самолета не было пассажиров.

Источник Bloomberg подтвердил отгрузку 20 тонн золота Центробанком. Это примерно 20 процентов золотого запаса Венесуэлы.


популярное за неделю

Мнение

Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип
Потому что «Крым» – наш
Потому что «Крым» – наш Виталий Портников
Лучший путь к переменам - честные выборы
Лучший путь к переменам - честные выборы Николай Статкевич
Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип