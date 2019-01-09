Уровень безработицы в еврозоне упал до десятилетнего минимума 1 9.01.2019, 19:15

Eurostat зафиксировал самый низкий уровень безработицы в ФРГ, Нидерландах и Чехии.

Уровень безработицы в еврозоне в ноябре 2018 года составил 7,9 процентов. Об этом статистическое ведомство ЕС Eurostat в Люксембурге сообщает в среду, 9 января. По сравнению с предыдущим месяцем показатель сократился на 0,1 процентных пункта, достигнув минимального значения с октября 2008 года, отмечают эксперты ведомства. Ранее экономисты прогнозировали ее уровень в 8,1 процентов, передает DW.

Euro area #unemployment down to 7.9% in November; lowest rate since Oct 2008. EU at 6.7% - lowest since the start of the series https://t.co/6bSnb11FDz pic.twitter.com/O6dp7iLjb2 — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 9 января 2019 г.

Наиболее низких значений уровень безработицы достиг в Германии (3,3 процента), Нидерландах (3,5 процента) и Чехии (1,9 процента). При этом в Греции этот показатель составил 18,6 процента (по состоянию на сентябрь 2018 года), а в Испании - 14,7 процента.

По данным Eurostat, на ноябрь 2018 года 13 млн человек в еврозоне являлись безработными. При этом в Евросоюзе их число в том же месяце составляло 16,5 млн человек, снизившись на 107 тысяч по сравнению с предыдущим месяцем. Уровень безработицы в ЕС в ноябре составил 6,7 процентов, что является минимумом с начала подсчета показателя в 2000 году.