«Занизил тачку»: загруженный блоками от и до «москвич» сфотографировали в Минске 1 14.10.2019, 14:04

Салон авто полностью забили строительными блоками.

На минской улице Голубка очевидец сфотографировал «москвич», салон которого был забит блоками для стройки. Владелец нагрузил и багажник на крыше. Фото появилось в паблике «ЧП Беларусь/Будь в курсе!», пишет abw.by.

«Советский автопром! Иномарка 2000-х уже бы вдвое сложилась», - комментируют пользователи.

Впрочем, кто-то тут же ответил: «Вы еще не видели, что в «пассаты» 1990-х грузят и сколько!»

А еще: «Вы не видели, что в узбеки у себя на родине на «москвичах» возят» и «Теперь я понял, какую машину надо покупать».

В то же время такая перевозка весьма опасна. Груз сверху никак не закреплен, при резком торможении блоки могут упасть. Кроме того, обзор у водителя «москвича» явно ограничен.

«Занизил тачку», - шутят пользователи.