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Цены на нефть начали неделю с падения

  • 14.10.2019, 18:08
Цены на нефть начали неделю с падения

Нефть сорта Brent упала до $58,7.

Мировые цены на нефть показывают отрицательную динамику 14 октября.

На 18.03 по минскому времени цена фьючерсов на декабрь на нефть сорта Brent упала до $58,78 за баррель, потеряв 2,36%..

По итогам прошедшей недели Brent подорожала на 3,7%.

США и Китай сделали важный шаг к урегулированию торгового спора, заключив в пятницу промежуточное соглашение, по которому Вашингтон откажется от уже запланированного повышения пошлин на товары китайского экспорта объемом $250 млрд в год в обмен на увеличение Пекином закупок американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.


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