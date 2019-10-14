Политолог: Большинство идей Прокопени разобьется о рифы системы 2 Александр Класковский

14.10.2019, 19:38

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Александр Класковский

Вся сфера образования заточена под обеспечение лояльности подданных, а не формирование граждан.

Сегодня на совещании с айтишниками Александр Лукашенко заострил внимание на том, что «землю пахать, гайки точить, создавать продукты машиностроения и прочее – это останется еще надолго, если не навсегда». Этот его акцент симптоматичен.

С одной стороны, белорусский официальный лидер явно балует представителей IT-сферы, взял на вооружение модные словечки типа «цифровизации», с другой – остается закоренелым консерватором.

Он пытается вкрапить элементы новой, прогрессивной экономики в совковый ее массив, который не хочет трогать. Если же шире – не хочет, боится трогать созданную им систему, заточенную под удержание единоличной власти.

Вот вам и майнинг, и английское право

Несколько лет назад Лукашенко убедили, что если развязать руки Парку высоких технологий (ПВТ), то он превратится в курицу, несущую золотые яйца. В итоге в конце 2017 года был подписан декрет №8 «О развитии цифровой экономики». Он дал ПВТ специальный правовой и налоговый режим до 2049 года, легализовал криптовалюты и майнинг, предусмотрел много других пряников, вплоть до элементов английского права для резидентов.

И ПВТ действительно бурно развивается, динамично наращивает экспорт. За 2018 год этот показатель вырос на 38% и составил 1,414 миллиарда долларов. Что особенно впечатляет на фоне вялого, на грани стагнации, роста белорусской экономики в целом.

При этом более 90% программных продуктов и услуг ПВТ поставляется в страны Евросоюза и США, в то время как другие отрасли белорусской экономики утрачивают конкурентоспособность и мало что могут предложить избалованным «буржуинам».

Иллюзии технократов

Некоторые лидеры белорусских айтишников, по моим наблюдениям, увлечены идеей технократического прогресса, который-де чудесным образом трансформирует всю систему без Площадей и баррикад. Тем более что вождь не глух к свежим мыслям.

Сегодня, например, Лукашенко поддержал предложение создать «хайтек-университет» для подготовки кадров новой формации. Кроме того, как сообщил постфактум в фейсбуке бизнесмен Виктор Прокопеня, «президент» поддержал идею разрешить некоторым школам войти в ПВТ для проверки различных экспериментальных программ, и, если будет позитивный результат – масштабировать эти идеи на всю страну».

У Прокопени вообще революционные идеи: предлагает упразднить роно, ввести в школах основы ведения бизнеса, дать каждой школе свой баланс, счет в банке, обязать публиковать отчетность и систему премий учителям и т.д.

Вполне вероятно, что IT-университет создадут и отдельным школам разрешат интегрироваться в ПВТ. Лукашенко склонен давать айтишникам новые льготы, делать исключения из правил. Поскольку убедился, что ПВТ способен эффективно генерировать продукт – и при этом, в отличие от монстров социндустрии, не жрет в диких количествах нефть, газ и прочие энергоресурсы, которые получать из России по братским ценам все проблематичнее.

Подмена проблемы

Но при этом, судя по всему, правитель лелеет надежду, что передовые кластеры будут тянуть на себе скрипучую телегу совковой экономики. Отсюда его рефрен про «землю пахать» да «гайки точить». Как-то раньше он по-философски изрек:

«Да, в чем-то машины и роботы человека будут отдалять от производства, других проблем и так далее, но робот сознанием никогда обладать не будет. Вместо коровы теленка никто не родит…»

Однако здесь налицо подмена проблемы. Спору нет: и гайки точить надо, и коров выращивать. Но фишка в том, что в Евросоюзе это делают в несколько раз эффективнее. Производительность труда в Беларуси в шесть с лишним раз ниже, чем в странах ЕС. Не потому ли, что там нет монстров социндустрии? К слову, и в Беларуси частные компании по уровню производительности труда в полтора раза опережают предприятия республиканской формы собственности, в 2,2 раза – коммунальной.

Казалось бы, вот оно, решение – как на ладони: раскрепости деловую инициативу, отпусти предприятия и отрасли на вольные хлеба. Но – страшно порушить систему.

Оазисы на печальном фоне

Так что сегодня мы видим лишь оазисы прогресса на фоне печальной бедной пустыни. Пока при всех своих успехах IT-сектор генерирует лишь чуть более 5% белорусского ВВП.

В целом же доля высокотехнологичной продукции в белорусском экспорте не превышает 3%. Огромный госсектор в промышленности с немалым числом убыточных предприятий во многом живет еще в реалиях прошлого века, советского строя, а деревня, хотя сельхозорганизации и сменили вывески, по сути остается колхозной.

И вот здесь, сколько ни проедают плешь международные институции типа Всемирного банка и МВФ, белорусское руководство стоит стеной.

Возможно, бессменный правитель и понимает в глубине души, что таким образом тормозится развитие страны.

Однако трансформация госсектора пугает тем, что может вырасти безработица и недовольные пролетарии выйдут на улицы. А главное – в итоге массовая приватизация преобразит производственные отношения и психологию людей. Возникнет слой независимого бизнеса со своими интересами и капиталами, средний класс, которые могут направить усилия и на изменение строя. Нет уж, лучше по старинке рулить подневольными директорами!

Как бы не получилась антиутопия

То же касается и сферы образования. Один IT-университет революции не сделает. В целом же белорусская система образования остается консервативной, отсталой, тоже во многом совковой.

Белорусские власти увиливают от требований Болонского процесса, особенно в том что касается автономии университетов, самоуправления. Студентов загоняют на досрочное голосование. Школьных учителей, массово включаемых в избиркомы, превратили в покорных, молчаливых соучастников игры в наперстки, именуемой белорусскими выборами.

Вся сфера образования заточена под обеспечение лояльности подданных, а не формирование граждан. Так что, боюсь, большинство прогрессивных идей Прокопени разобьется о рифы системы. А элементы английского права в резервации ПВТ не изменят картину правового беспредела в целом по стране.

И как бы ее цифровизация при специфике политического режима не превратила Беларусь в некий вариант антиутопии со всевидящим оком Большого брата.

Александр Класковский, belsat.eu