Джанлуиджи Буффон рассказал, как его жизнь изменила картина художника из Беларуси 15.10.2019, 10:19

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Джанлуиджи Буффон

Легендарный голкипер написал письмо в прошлое.

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон написал для The Players’ Tribune письмо себе, 17-летнему, и рассказал, среди прочего, как художник Марк Шагал изменил его жизнь, пишет sports.ru.

"Дорогой 17-летний Джанлуиджи!

Тебе пишет 41-летний мужчина, у которого в жизни случилось множество всего, который допускал ошибки. У меня есть для тебя хорошие и плохие новости. Главное вот что — я хочу поговорить с тобой о твоей душе.

Да, о твоей душе. У тебя она есть, веришь или нет...

Во время твоей депрессии случится что-то странное и прекрасное. Однажды ты решишь уйти от рутины и пойти в другой ресторан на завтрак. Пойдешь новым путем по Турину, пройдешь мимо музея искусств.

На стене будет висеть афиша — ШАГАЛ.

Ты раньше слышал эту фамилию. Но ты ничего не знаешь об искусстве.

У тебя дела.

Тебе пора.

Ты — Буффон.

Но кто такой Буффон?

Кто ты такой?

Ты знаешь?

Это самая важная часть моего письма. Ты должен зайти в музей, именно в этот день. Это изменит твою жизнь навсегда.

Если не зайдешь, то продолжишь быть футболистом, Суперменом, который прячет чувства. Твоя душа завянет.

Но зайди — и увидишь сотни картин Шагала. Большинство тебя не зацепят. Есть хорошие, есть интересные, есть непримечательные.

А потом ты увидишь картину, и это будет удар молнии.

Она называется "Прогулка".

Ее будто нарисовал ребенок. Мужчина и женщина в парке на пикнике, но это волшебная история. Женщина улетает вверх, как ангел. Мужчина стоит на земле, держит ее за руку: улыбается.

Словно сон ребенка.

Эта картина передает что-то из другого мира. Она напомнит тебе, как это — быть ребенком. Как просто быть счастливым.

То чувство, когда Томас Н’Коно выбивает мяч.

Когда бабушка зовет тебя с кухни.

Когда ты сидишь в темноте перед телевизором и молишься.

С возрастом мы забываем об этом чувстве.

Нужно вернуться в музей на следующий день. Необходимо.

Женщина на кассе посмотрит на тебя с улыбкой. Она спросит: "Разве вы не были у нас вчера?"

Неважно. Иди внутрь. Искусство — лучшее лечение для тебя. Когда ты откроешь свой разум, внутренняя тяжесть исчезнет. Улетит, как та женщина на картине Шагала.

Это очень ироничный момент. Иногда мне кажется, что повороты нашей жизни определяет кто-то другой. Так много необъяснимого и прекрасного происходит. И многое связано — даже то, что и представить нельзя.

Когда ты будешь молодым футболистом "Пармы", то кое-что сделаешь — из невежества, как обычно. Перед большим матчем захочешь показать одноклубникам и болельщикам, что ты — лидер, смельчак.

Напишешь на футболке месседж, который однажды выцарапал на парте в школе.

Ты напишешь: "Смерть Трусам".

Подумаешь, что это мотивационный призыв.

Ты не знаешь, что это призыв правых фашистов.

Это одна из ошибок, которые принесут твоей семье много боли. Но такие ошибки важны, потому что напоминают: ты — человек. Они будут напоминать тебе, снова и снова, что ты нихрена не знаешь, мой друг. Это хорошо, потому что футболу почти удастся убедить тебя в твоей уникальности. Но важно помнить, что ты ничем не отличаешься от бармена или электрика, которые станут твоими лучшими друзьями.

Вот что ты вынесешь из депрессии. Не осознание своей уникальности, а понимание, что ты такой, как все. В 17 лет этого не понять, но я уверяю тебя, что настоящая смелость — не стесняться своей слабости".