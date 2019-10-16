Имитация поведения супердержавы Богдан Яремнеко

16.10.2019, 13:56

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Богдан Яременко

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Россия стонет, прогибается под тяжестью внутренних проблем.

Ответ на вопрос, восстановим ли мы в Украине мир, безусловно, в большей степени зависит от России, от ее желания и способности пойти на обострение в международных отношениях.

На фоне нарастания противоречий между партнерами по НАТО (не только между Европой и США, а и между Турцией и другими членами Альянса) Россия, очевидно, делает ставку на продолжение агрессивных действий.

В начале этого года генерал Александр Полищук прогнозировал, что Россия, несмотря на существенные проблемы в сфере обычных вооружений, вероятно, начнет разыгрывать ядерную карту. Даже были предположения, что осенью этого года в ходе военных учений Россия может применить боевой ядерный боеприпас.

Ну, и вот возможность — учения ракетных войск стратегического назначения.

Полагаю, после недавней катастрофы после испытаний с боеприпасом в Северодвинске вероятность применения ядерного оружия в ходе Гром-2019 на одном из полигонов в арктическом круге немного снижается.

А вот снижается ли вероятность прикрытия ядерными учениями сделки по «воссоединению с Беларусью» (это вторая часть прогноза), пока не совсем очевидно.

Срыв Россией прекращения огня и разведения войск на востоке Украины является логическим с точки зрения стратегического поведения нашего оппонента. Россия стонет, прогибается под тяжестью внутренних проблем, однако продолжает имитировать поведение супердержавы.

Наблюдаем и делаем выводы.

Богдан Яременко, «Фейсбук»