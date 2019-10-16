Томас Балкус: Литва обеспечила размещение у себя батальона США с «Абрамсами» 4 16.10.2019, 15:11

Архивное фото charter97.org

Литовская сторона смогла сформировать необходимую инфраструктуру.

На этой неделе в Литву прибыл батальон армии США, который дислоцируется в Литве для учений с литовскими и союзными войсками. В составе батальона — более 500 солдат, около 30 танков «Абрамс», более 20 боевых машин пехоты «Брэдли» и другие виды военного транспорта. Батальон вместе с военной техникой будет развернут на полигоне им. генерала Жукаускаса в Пабраде — в приблизительно 10 км от белорусской границы.

Пресс-секретарь министерства обороны Литвы Томас Балкус рассказал порталу Charter97.org, что Литва обеспечит полную поддержку прибывшему батальону — литовская сторона обеспечит проживание, материально-техническое обеспечение и доступ к инфраструктуре.

Министерство обороны отмечает, что силы США — это серьезный фактор сдерживания, который способствует усилиям НАТО в Балтийском регионе. Солдаты армии США останутся в Литве до весны 2020 года. Литовское оборонное ведомство отметило, что это стало возможным благодаря инвестициям Литвы в материально-техническое обеспечение вооруженных сил.

15 октября на пресс-конференции президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что цель Литвы — добиться постоянного присутствия американских военных. В качестве примера Науседа привел Польшу, которой удалось добиться присутствия военных из США на постоянной основе.

Ранее американские военные участвовали в учениях на территории Литвы, но не оставались на долгий срок.

С 2017 года в Литве дислоцирован международный батальон НАТО. Решение о размещении международных батальонов было принято на саммите НАТО в Варшаве летом 2016 года. Развертывание батальонов НАТО в Литве, Латвии, Эстонии и Польше стало ответом Альянса на агрессивные действия России на Украине, а также на демонстрацию военной мощи в регионе.