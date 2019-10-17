Как подорожали квартиры в самых дешевых новостройках Минска 2 17.10.2019, 15:50

1,353

Плюс $10 000 за 10 месяцев.

Когда у белоруса появляются лишние деньги, он инвестирует их в бетон. И по большому счету все правильно делает, пишет «Онлайнер». Если вложиться в стройку на стадии котлована, за год можно поднять 10% чистой прибыли. Все потому, что люди, наученные чужим горьким опытом, предпочитают покупать готовое жилье, а не жилищные облигации. А тем, у кого хватает отваги поменять деньги на сомнительные бумажки застройщика, удается на этом хорошо и быстро заработать (конечно, если стройка будет доведена до конца).

Это азы рыночной экономики: потенциальный доход высок тогда, когда высоки риски. Поэтому нет ничего удивительного или несправедливого в том, что после ввода в эксплуатацию стоимость квартир в новостройках стремительно взлетает. Но всегда интересно узнать на сколько. И эти цифры порой шокируют.

В начале года журналисты собрали топ-10 самых дешевых минских новостроек. Тогда квартиру в некоторых из них можно было купить за $40 тыс. Сейчас многие дома из того списка сданы в эксплуатацию, и, конечно, таких цен вы там уже не найдете.

Жилой дом «Пальма»: +$10 тысяч за 10 месяцев

Жилые дома «Пальма-1» и «Пальма-2» в составе комплекса «Минск Мир» никогда не считались особо бюджетными, но 10 месяцев назад в них продавались недорогие «двушки» евроформата (отдельная спальня и кухня, совмещенная с гостиной) площадью 44—45 кв. м и ценой от $59 тыс. Сегодня, когда дома сданы в эксплуатацию, о таких ценах можно забыть. Готовая «евродвушка» площадью 44,7 кв. м стоит уже на $10 тыс. дороже. Она выставлена на продажу за $68 500, и это безо всяких апгрейдов, в комплектации «голый газосиликат».

Мы не знаем, за сколько собственник купил эту квартиру, но очевидно, что после сдачи в эксплуатацию ее рыночная цена существенно выросла.

ЖК «Брестский»: +$15 тысяч, но с ремонтом

Монолитный дом в 3-м переулке Зубачева, входящий в состав ЖК «Брестский», недавно был сдан в эксплуатацию. Сейчас в нем продается «уютная солнечная „евродвушка“ с ремонтом». Ремонт как ремонт: ламинат, плитка в санузлах, межкомнатные двери МДФ. Общая площадь квартиры — 48,5 «квадрата». Нам неизвестно, по какой цене купил ее собственник и сколько денег потратил на ремонт, но сейчас она выставлена на продажу за $70 000, а 10 месяцев назад «двушки» аналогичного метража в недостроенном еще доме продавались за $55 200.

«Доступное жилье» в Степянке: +$10 500 вообще без причин

А этот вариант заставляет усомниться в том, что ценообразование вообще как-то зависит от готовности жилья. Десять месяцев назад застройщик дома 10б по ул. Карвата продавал в нем уже готовые квартиры: стоимость любой 45-метровой «однушки» составляла $49,5 тыс. Недавно в объявлениях появился аналогичный вариант, но уже на $10,5 тыс. дороже. С «частичным ремонтом», фото которого не прилагаются, и пометкой «срочно».

Застройщик и сам с удовольствием повысил цены, когда дом был сдан в эксплуатацию: на стадии строительства квартиры продавались по $800 за «квадрат», а в готовом доме «однушки» стоили по $1100. Но в объявлении, приведенном выше, стоимость «квадрата» уже подскочила до $1333.