Андрей Войнич: Наши начинания верны и бьют туда, куда нужно 3 18.10.2019, 12:37

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Активность, пикеты и разговоры с людьми представителей «Европейской Беларуси» заставили вспотеть членов избиркома.

Вчера абсолютно незаконно и безосновательно мне было отказано в регистрации кандидатом в «депутаты» «палатки», пишет видеоблогер и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Войнич в телеграм-канале.

Основанием был тот факт, что мне за время сбора подписей было вынесено аж два предупреждения.

Первое - за то, что я на куске картона написал адрес своего блога и дал попросившему меня об этом парню. Второе - за то, что хочу видеть Беларусь процветающей, а зарплаты медиков считаю не достойными и посмел об этом упомянуть во время сбора подписей.

Страшнейшие преступления, как я понял, заставившие содрогнуться и вспотеть членов избиркома и возмутиться. Ведь когда начался спектакль по вынесению решения через «голосование», один из них, заикаясь и нервно размахивая руками, убеждал всех в том, какой я злостный нарушитель.

Мне предельно ясно, что сценарий вчерашней постановки был написан заранее.

Власти испугались нашей активности, пикетов, разговоров с людьми. Испугались того, что в пассивной, как они думали стране нашлись люди, готовые отстаивать эту самую страну, но еще больше они испугались народа, который с удовольствием за этими самыми людьми пошел.

Обычные люди - крепостные по понятиям диктатора - посмели проявить волю, да еще и открыто заявили о своей позиции. Предложили нам говорить от их имени.

И это далеко не десятки и не сотни людей, это тысячи, которые не просто поддержали нас, но еще и готовы стоять за свои взгляды, которые не вписываются в стройную картинку лукашенковского болота.

Я обжалую это абсурдное решение, потому что не могу предать тех, кто встал рядом со мной, тех, кого я еще два месяца назад даже не знал и которые не знали меня.

Нашей команде еще предстоит много работы, ведь нам всем вчера чётко дали понять, что все наши начинания верны и бьют ровненько туда, куда нужно.