Врачи назвали 10 напитков здоровья 18.10.2019, 16:05

Человеку необходимо пить несколько литров жидкости каждый день.

Теперь мы знаем, что именно можно пить, оставаясь здоровым и сильным, пишет healthinfo.ua.

Первое место занимает качественная питьевая вода. Человеку обязательно употреблять несколько стаканов воды в сутки. А вот второе место диетологи отдали мятному чаю. Такой чай поможет расслабиться вечером, снимет стресс и нормализует пищеварение.

Следующим в рейтинге врачи назвали зеленый чай. Употребление хорошего чая поможет укрепить сердце и сосуды, защитит от развития онкологии, а также избавит организм от вредных токсинов.

Молоко расположилось на четвертой позиции. Аминокислоты помогают избавиться от холестерина, а кальций и витамин D не даст вам быстро постареть, оставаясь в хорошей физической форме.

Следующим пунктом в рейтинге пользы обозначен томатный сок. Томаты уменьшают риск рака, они не содержат много калорий, питая организм необходимыми витаминами.

Апельсиновый сок улучшает иммунитет человека, поэтому он, несомненно, пополнил ряды полезных напитков.

Врачи советую пить также морс. Клюквенный напиток способен заменить антибиотики, благодаря высокому содержанию бензойной кислоты.

Какао и шоколад необходимо пить для повышения тонуса и ощущения счастья. Содержание серотонина поможет вам оставаться в хорошем настроении.

Последний в рейтинге, но не последний по уровню пользы, напиток с интересным названием витграсс. Его делают из пророщенной пшеницы. Витграсс содержит большое количество минеральных веществ и витаминов.