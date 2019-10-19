Лукашенко объяснил, зачем ему красавицы из службы протокола 20 19.10.2019, 18:47

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Диктатор рассказал, для чего использует «своих беленьких и черных красавиц».

Во время посещения Академии управления Александр Лукашенко рассказал, что «эффектная служба протокола меняет эффективность переговоров». Об этом сообщили в эфире телеканала ОНТ, передает tut.by.

Как сообщил телеканал, во время встречи со студентами говорили и о нестандартных методах влияния — например, красотой. К сожалению, неизвестно, как именно прозвучал вопрос неизвестной симпатичной девушки и какое именно мероприятие привел в пример Лукашенко.

—…И тишина какая-то в зале, а все шумели-кричали, там под две сотни человек было, а может, и больше. И тишина. Я думаю: «Господи Боже, что это такое?» Тут с этим орденом занялся. Нет, орден они носили и с какими-то документами. И тишина… Я поднимаю голову — идут мои красавицы, одна беленькая, другая черная. И все забыли про документы! Все забыли про все, рот раскрыли и смотрят на них. И я понял: действительно оружие. Не то чтобы я этим пользуюсь, но если есть что людям показать от Беларуси, ну так и показывай, — рассказал Лукашенко.

При этом правитель посетовал, что это ему дорого обходится. По его словам, «потом начинают писать в интернете, явно преувеличивая мои возможности». На эту ремарку в зале отреагировали смехом.

Напомним, в службу протокола правителя Беларуси входят девушки модельной внешности. Они встречают высокопоставленных гостей, а также сопровождают Лукашенко в его поездках — в том числе и на уборку урожая.

В разные годы в службе протокола диктатора были замечены Полина Шуба, Дарья Шманай, Мария Василевич и другие.