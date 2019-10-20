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Лукашенко: В навозе телепаются телята, рядом министры ходят

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  • 20.10.2019, 13:26
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Лукашенко: В навозе телепаются телята, рядом министры ходят

Диктатор рассказал о своих методах управления.

Во время посещения Академии управления Лукашенко снова вспомнил свое мартовское посещение фермы с «обо…ми коровами» на Могилевщине, сообщает tut.by.

— В навозе телепаются телята, рядом министры ходят. А я пошел не туда, куда они хотели меня завести, — а там еще хуже! Когда ты видишь это несчастное животное… Оно ж беспомощное — с человеческой точки зрения, а с точки зрения экономики — это огромный ущерб. У нас 85 тысяч [голов] за прошлый год пало молодняка. Это огромные деньги…

Вот уволил министра, вице-премьера. Потом думаю: у них же вот эта сторона сильнейшая, дай-ка я их туда, в это г…но, и отправлю. Недавно я к ним послал из других областей людей. Говорю: идите, посмотрите, как надо делать. И так, как они там развернулись, если так в каждой области будет, мне наполовину меньше работы…

Напомним, 26 марта Александр Лукашенко посещал молочно-товарный комплекс «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов», которое входит в структуру агрохолдинга «Купаловское». После докладов диктатор решил лично ознакомиться с условиями содержания крупного рогатого скота и состоянием производственных помещений.

По итогам осмотра Лукашенко устроил на прямо на ферме разнос — «Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обо…ная, на шерсти закорело все», — и своих постов лишились губернатор Могилевской области Владимир Доманевский, председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов и помощник Лукашенко по Могилевской области Геннадий Лавренков.


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