Медики назвали полезную для сердца сладость 1 21.10.2019, 11:00

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Интересное исследование ученых.

Так, ученые выяснили, что регулярное употребление мармелада (в умеренном количестве) благотворно влияет на работу сердца, пишет сайт clutch.ua.

Такое свойство мармелад получил благодаря высокому содержанию калия и магния в своем составе. Кроме того, пектин, который используется в приготовлении мармелада помогает быстро и эффективно выводить накопившиеся соли тяжелых металлов и плохой холестерин.

Еще одной полезной для сердца сладостью медики называют горький шоколад, флавоноиды в составе которого укрепляют стенки сосудов и повышают их эластичность. Исследование ученых из Мюнхенского университета показало, что люди, которые едят шоколад в умеренном количестве, понижают риск заполучить болезни сердца на 23%.