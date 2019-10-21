закрыть
21 октября 2019, понедельник, 11:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Медики назвали полезную для сердца сладость

1
  • 21.10.2019, 11:00
  • 1,927
Медики назвали полезную для сердца сладость

Интересное исследование ученых.

Так, ученые выяснили, что регулярное употребление мармелада (в умеренном количестве) благотворно влияет на работу сердца, пишет сайт clutch.ua.

Такое свойство мармелад получил благодаря высокому содержанию калия и магния в своем составе. Кроме того, пектин, который используется в приготовлении мармелада помогает быстро и эффективно выводить накопившиеся соли тяжелых металлов и плохой холестерин.

Еще одной полезной для сердца сладостью медики называют горький шоколад, флавоноиды в составе которого укрепляют стенки сосудов и повышают их эластичность. Исследование ученых из Мюнхенского университета показало, что люди, которые едят шоколад в умеренном количестве, понижают риск заполучить болезни сердца на 23%.


популярное за неделю

Мнение

Cтреляют себе в ногу
Cтреляют себе в ногу Максим Винярский
Кремлевский ультиматум никто не отменял
Кремлевский ультиматум никто не отменял Владимир Халип
Лукашенко запаниковал
Лукашенко запаниковал Валерий Карбалевич
Начало
Начало Ирина Халип