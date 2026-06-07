В мире становится все более популярным внезапный развод 3 7.06.2026, 13:24

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Почему он происходит?

Ив Симмонс состояла в романтических отношениях восемь с половиной лет и была замужем шесть месяцев, когда ее муж поставил перед ней тарелку пасты и неожиданно сообщил: «Я несчастлив». Несколько дней спустя он сказал, что не хочет работать над их браком. На Reddit и других социальных платформах существует бесчисленное множество тем с похожими историями бывших супругов, переживших «внезапный развод». Иногда это явление называют «синдромом внезапного развода». Что говорят эксперты о причинах, по которым один из супругов может неожиданно потребовать развода? Об этом пишет bbc.com.

Первая реакция

Адам Дэвис (имя изменено из соображений конфиденциальности) прожил со своей женой десять лет, из которых четыре — в браке, когда однажды утром она вышла из дома якобы за покупками и не вернулась. Обеспокоившись ее отсутствием, Дэвис обратился в полицию, которая подтвердила, что с женщиной все в порядке, однако сообщила: она не намерена выходить с ним на связь. Несколько недель спустя по почте ему пришли документы о разводе. «Не было никаких объяснений, никакого завершения, никакого прощания», — говорит он.

После ухода жены у Дэвиса появились симптомы посттравматического стрессового расстройства. «Я не мог спать, не мог есть… не мог сосредоточиться на работе. Мне было трудно справляться с повседневными делами — просто встать утром с постели, помыться, почистить зубы», — рассказывает он. Когда первоначальный шок прошел, «наступило горе. Потому что все начало становиться реальным — что она ушла».

Дэвис опасается, что внезапный развод оставит долгий след в его жизни и повлияет на будущие отношения — и даже на обычную дружбу. «У меня никогда не было такого травматичного расставания, которое оставило бы меня с ощущением, что я больше не могу доверять людям, — говорит он. — Я выхожу с друзьями и чувствую себя неловко в обществе. Это сильно ударило по моей самооценке… Теперь я постоянно сомневаюсь в намерениях и мотивах других людей».

Симмонс говорит, что самым шокирующим в ее разводе было то, что «не было никакого желания работать над отношениями, залечивать раны или хотя бы обсуждать, что еще можно спасти».

Это поставило вопрос: в чем вообще смысл брака? «Ты думаешь, что находишься в самом надежном и защищенном положении в своей жизни — и вдруг все рушится у тебя под ногами в одно мгновение», — говорит Симмонс.

Почему это произошло

Важно подчеркнуть, что у партнера могут быть вполне законные причины для неожиданного ухода из отношений — например, насилие или принуждение. Однако в безопасных браках, не отягощенных угрозами, особенности личности и стиль привязанности (то, как люди ведут себя в отношениях и что чувствуют) могут объяснить, почему одни люди склонны уходить от супруга без предупреждения и объяснений.

«Существуют определенные личностные профили, которые могут быть более склонны к подобным решениям… например, нежелание идти на компромисс», — говорит Джеффри Симпсон, профессор психологии Университета Миннесоты.

Ряд исследований показывает, что как тревожный стиль привязанности (когда человек боится разлуки или отвержения со стороны партнера), так и избегающий стиль (когда человек стремится к эмоциональной дистанции или боится оказаться «в ловушке» отношений) негативно влияют на когнитивные, эмоциональные и поведенческие аспекты качества отношений. Другие исследования свидетельствуют, что люди с избегающим стилем привязанности чаще ищут альтернативных партнеров или изменяют.

«В нашей работе мы наблюдали, что люди с избегающим стилем привязанности, как правило, общаются менее прямо и откровенно и порой принимают своеобразные черно-белые решения», — добавляет Симпсон.

Напротив, человек с надежным стилем привязанности (тот, кто ощущает доверие и безопасность в отношениях и уверен в собственных силах), по словам Симпсона, «гораздо реже просто обрывает отношения, не попытавшись их улучшить или хотя бы объяснить партнеру причины».

Тем не менее «в каком-то смысле многие разводы внезапны, потому что мы просто не можем их предвидеть», — говорит Галена Роудс, профессор психологии Денверского университета и соавтор книги «Борись за свой брак». — «Развод редко, к сожалению, становится взаимным решением, к которому люди приходят вместе».

Последствия

Дэвис говорит, что после того, как первоначальный шок прошел, он стал испытывать острое горе, а отсутствие завершенности делало его еще более тяжелым. Чтобы не скатиться «на дно отчаяния», он начал заниматься спортом и следить за питанием. Ив перебралась на диван к маме и опиралась на поддержку друзей и семьи.

Оба также нашли психотерапевтов, которые помогли им пережить эмоциональные последствия развода. Оглядываясь назад, и Симмонс, и Дэвис пришли к выводу, что в их браках существовали различия в стилях общения.

«Как и во многих отношениях, у нас были проблемы, — говорит Симмонс. — Это было не идеально, потому что отношения не бывают идеальными… это был не легкий путь. И мы провели вместе много времени — с двадцати с небольшим лет».

Дэвис до сих пор находится в процессе развода и начинает пытаться двигаться дальше. «Я даже не могу надеяться на примирение», — говорит он. Хотя он может строить догадки о причинах, по которым жена могла захотеть развода, объяснения от нее он так и не получил.

Симмонс теперь счастлива в новых отношениях и недавно родила ребенка. Оглядываясь назад, она говорит, что признаки несовместимости с бывшим мужем существовали. Но это всегда понятно лишь задним числом.

В итоге она написала книгу, вдохновленную ее внезапным разводом, — «Что она сделала дальше», — в основу которой легли беседы с десятками мужчин и женщин, переживших схожий опыт.

«Во всех случаях, о которых я узнала, без исключения, человек, переживший внезапный развод, считал его лучшим, что с ним случалось… В итоге они получили все, чего хотели», — говорит Симмонс. «Отношения не всегда складываются — и это нормально».

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