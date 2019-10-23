Группа Shuma выпустила альбом, в который вошли древние белорусские песни 23.10.2019, 15:30

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Кроме голосов в альбоме были использованы звуки природы.

У электронного проекта Shuma вышел альбом Me, mother. В нем авторы собрали древние белорусские песни, которые наши женщины использовали раньше в различных ритуалах. Все диалекты языка, уверяют музыканты, сохранены, пишет tut.by.

Кроме голосов в альбоме были использованы звуки природы и ритуальный инструмент чакапа, то есть шаманский веер из культуры Перу. Через музыку участники проекта постарались описать разные состояния материнства и переживания взаимоотношений человека с матерью (от эйфории до агрессии).

При создании альбома, уверяют создатели, также были использованы различные психоакустические приемы, которые помогают слушателю проживать подавленные эмоции: тревога, восхищение, страх, спокойствие, эйфория, благодарность.

Кстати, 2 ноября Shuma выступят в Ok16.