Идеология амебы 3 Игорь Яковенко

24.10.2019, 21:43

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У путинской России нет никакой идеологии, если не считать таковой «идеологию» амебы.

"Все дороги ведут к Путину!" - лицо Ольги Скабеевой светилось от счастья, когда она выкрикнула этот лозунг, комментируя фактически состоявшийся раздел Сирии между Эрдоганом и Путиным. До этого несколько дней российский телевизор показывал военные базы США в Сирии, из которых ушли американские военные. Сотрудники съемочных групп "России -1", Первого канала и НТВ напоминали мародеров, которые бродят на месте сражения и присматриваются к имуществу врага, покинувшего поле боя.

И хотя никакого сражения не было, американцы ушли сами по велению Трампа, но ликующие интонации телеведущих и видеоряд убеждал российских телезрителей в том, что Путин одержал очередную блистательную победу, на сей раз над главным врагом, над США. Вот же, смотрите, смотрите! Вот же американская военная база. И в ней хозяйничают наши! Пиндосы бежали в панике и даже Кока-Колу свою оставили. Сбылись многолетние мечты патриотов. Виктория! А тот, кто задает свои вопросы с подковыркой, мол, зачем нам находиться в Сирии, тот предатель, "пятая колонна" и не понимает, что, если бы мы не выгнали американцев из Сирии, то их базы уже стояли бы под Москвой, а чернокожие морские пехотинцы уже обижали бы русских девушек.

Еще более внушительным было наступление Путина на 1-м Африканском фронте. Тут Путин поступил тонко. Африка большая, поэтому Путин не стал ее оккупировать традиционным способом, а для начала просто пригласил в Сочи. Целиком. Всю Африку. На Африканском континенте 55 государств, 54 из которых приехали к Путину в Сочи. В том числе первые лица 40 африканских стран. Прямо сразу же во время саммита "Путин-Африка" российские наемники отправились в Намибию, а авиагруппа российских ВКС высадилась в ЮАР. Одним словом, "Сириянаш", "Намибиянаш", "ЮАРнаш", и вообще, "Африканаш".

О том, зачем африканским лидерам нужен Путин, можно понять, если сопоставить две цифры. Товарооборот между Россией и африканскими странами составляет $20 млрд. И сумма долга, которую Путин только что списал африканским странам, тоже составляет те же самые $20 млрд. Так что в выигрыше африканские лидеры, которые фактически бесплатно получают от Путина товары, прежде всего оружие, в выигрыше Путин, корчащий из себя властелина планеты, ну а граждане РФ… а впрочем, кто сказал, что в РФ есть граждане?

Помимо Сирии, которую Трамп любезно сдал Путину, и Африки, лидеров которой Россия скупает оптом, Путин старательно втыкает свои иголки в латиноамериканское "подбрюшье" США, где поддерживает венесуэльского диктатора Мадуро и боливийского узурпатора Моралеса.

Единственная кость в горле, которая нарушает имперскую гармонию путинизма, - это Украина. Без Украины Россия – недоимперия, или даже совсем не-империя. С Украиной Россия – это Евразия, без Украины – Азиопа. Корни те же, но звучит не так величественно, да и рифма так себе… Поэтому Украина не уходит из российского телевизора ни на один день, занимая значительную часть новостей и почти все эфирное время ток-шоу.

Проглотив с наскока Крым и часть Донбасса, путинская Россия дальше не продвинулась и не продвинется. И то, что сдача Украины Путину не произойдет ни при каких условиях, понимают все: как те, кто об этом мечтают, так и те, кто этого стремится не допустить.

Отсюда – очередной взрыв лютости в российском телевизоре в адрес Украины. Отсюда – бесконечные крики об Украине, которая "провалилась в бездну нищеты" и про "обрушение украинской экономики". Было бы неплохо, когда у соловьевых – киселевых и прочих скабеевых в студиях заходит речь об Украине, показывать две цифры. Одна – 0,9% - это "рост" ВВП России, который смог выдавить из себя Росстат, робко выглядывающий из кармана Минэкономразвития, куда этот Росстат был предусмотрительно засунут. И вторая цифра – 4,6% - это рост ВВП Украины. Разрыв в темпах роста – более чем в пять раз в пользу Украины. Да, Россия богаче Украины, но динамика в данном случае важнее статики, а что касается уровня жизни в регионах, то тут еще надо разбираться, кто и кому должен завидовать…

Но, если вывести за скобки Украину, то в остальном у Путина все получается. Внутри России у Путина тоже все хорошо. Злопыхатели могут возразить, что российская экономика в тупике, ракеты не летают, у офицеров ФСБ и МВД находят миллиарды под подушкой, а треть населения живет в нищете. Но злопыхатели не понимают, что все эти проблемы не у Путина, а у туземцев. "Проблемы индейцев шерифа не волнуют"…

Зато во внутренней политике, понимаемой как сохранение и укрепление собственной власти, у Путина происходит нечто похожее на "триумфальное шествие". Летние протесты благополучно частично подавлены, частично слиты. Протест купирован до абсолютно безопасных размеров. Выборы 8 сентября вполне триумфально выиграны. Во главе Совета по правам человека поставлен Валерий Фадеев, заявлявший: "Когда говорят о Сталине, то почему-то всегда имеют в виду репрессии, избыточную жёсткость. На самом деле Сталин — это в первую очередь стратег. Я хочу сказать, что у нас уже есть Сталин: его фамилия Путин!" и вообще, "если вам что не нравится – границы открыты!". Еще раз: вот этот человек теперь возглавляет Совет по правам человека при президенте России.

Чтобы представить во всем объеме, что такое "триумфальное шествие путинизма по России" надо просто послушать, что говорят носители путинизма во власти и в ее окрестностях.

Вот только что член Общественной палаты РФ, бывший сотрудник ГРУ, Павел Пожигайло выступил с инициативой о закрытии в России всех театров. Цитирую источник.

"Как-то меня спросили: если вы были бы президентом России, какие первые законы приняли бы? Естественно, я бы закрыл все театры… Это моя, может быть, жёсткая позиция верующего человека, но всё-таки немножко обученного", - сообщил Пожигайло.

Пожигайло свою инициативу подкрепил авторитетом Достоевского, который полагал, что в России посещение театра для многих людей заменило походы в церковь.

"Театр — это альтернатива литургии. И появилось же это фактически во времена Вольтера. И в России в XIX веке в основном. Потому что театр в полном смысле — это подмена литургии. Подмена Церкви", - негодует Пожигайло.

Надо отметить, что в отношении Достоевского Пожигайло проявляет некоторую непоследовательность. С одной стороны ссылается на авторитет писателя в борьбе с театрами, а с другой стороны некоторое время назад все тот же Пожигайло предлагал убрать из школьной программы "несовременных" классиков XIX века. Критике подверглись Островский, Тургенев, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Белинский, Гоголь и Достоевский. Но в чем данный общественный палаточник последователен, так это в требовании запрета на изучение иностранных языков в российских школах и вузах. "Ты живешь в Тамбове – ну, вот зачем тебе английский язык?!" - саркастически восклицает Павел Пожигайло. Примеры подобного мракобесия от носителей путинизма неисчислимы…

Причины "триумфального шествия путинизма" - не в силе режима или привлекательности его идей. У путинской России нет никакой идеологии, если не считать таковой "идеологию" амебы: "маленькое хватай – от большого убегай". Главной причиной "успехов" Путина является патологический цинизм, склонность к предательству и близорукость политических элит Запада, а также разруха в головах большинства моих соотечественников. И пока эти два обстоятельства не изменятся, путинизм продолжит свое "триумфальное шествие".

Игорь Яковенко, blogspot.com