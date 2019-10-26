Мифы и правда про чайный гриб: ученые рассказали о свойствах напитка 26.10.2019, 10:12

Есть ли от него польза?

Напиток из чайного гриба называют «чаем бессмертия», он известен в Китае больше двух тысяч лет. По данным маркетинговой компании-измерителя Nielsen, его производство в США превратилось в индустрию стоимостью 475 миллионов долларов, которая выросла в четыре раза за последние четыре года. The New York Times рассказывает, что стоит за популярностью напитка.

Чайный гриб (он же комбуча) — продукт, полученный в процессе ферментации, как, например, йогурт, сыр, кефир или квашеная капуста. Чтобы приготовить этот газированный напиток с живыми микроорганизмами, обычно заваривают черный или зеленый чай, добавляют сахар, настой из предыдущей банки и сам гриб — симбиоз дрожжей и уксуснокислых бактерий.

Как рекламируют комбучу

В США этот напиток продвигают, обещая улучшение пищеварения, помощь при диабете, укрепление иммунной системы, снижение давление и вывод токсинов. Некоторые утверждают, что чайный гриб помогает при ревматизме, подагре, геморрое, нервозности и нарушении функции печени и даже борется с раком. Кроме того, его называют «пробиотиком», который может влиять на работу кишечника и даже на эмоции. Считается, что употребление в пищу продуктов, богатых пробиотиками, увеличивает количество «хороших» бактерий и уравновешивает «плохие».

Что говорит наука

В The New York Times нашли лишь одно исследование о действии чайного гриба на организм человека. Оно рассматривало пользу напитка на примере 24 взрослых с инсулинозависимым диабетом. Испытуемые пили чайный гриб три месяца, и средний уровень сахара в их крови стабилизировался до нормальных значений. Но данный эксперимент не был контролируемым или рандомизированным, поэтому его авторы отметили, что многие свойства гриба — борьба с ревматизмом, подагрой, нервозностью — остались не подтверждены.

Исследования на животных показали, что чайный гриб может обладать противовоспалительным и антимикробным свойствами. Этот газированный напиток, как, например, темный шоколад и оливковое масло, содержит большое количество антиоксидантов. Представитель Академии питания и диетологии США Рахаф Аль Бочи отмечает: «Антиоксиданты, которые поступают из чая, сами по себе очень полезны для здоровья».

Но бактерии чайного гриба (в отличие от бактерий популярных кисломолочных продуктов — например, йогуртов) не признаны пробиотическими.

Еще один важный вопрос: «Есть ли в чайном грибе алкоголь?». Издание объясняет, что все напитки на его основе содержат немного этанола. Как правило, его очень мало — так что продается комбуча как безалкогольный продукт — но его количество может увеличиваться даже после того, как чайный гриб попадает на магазинные полки: из-за ферментации или условий хранения. В США бывали случаи, когда потребители жаловались: вроде купили безалкогольный напиток, а после ощущали себя в легком подпитии.

Может ли комбуча навредить

Доктор Уолтон Самнер, научный сотрудник Института Ронина, оказывающего содействие и продвижение научных исследований, говорит, что чайный гриб стоит пить в умеренных количествах и не использовать как заменитель воды.

Есть те, кому напиток противопоказан: это люди, у которых проблемы с почками или легкими и есть риск ацидоза. В 1995 году две женщины оказались в критическом состоянии, выпив домашнего чайного гриба: одна из них умерла.

Следить за количеством потребляемого «чая бессмертия» следует и тем, кто считает калории, ведь в одной порции может содержаться 5−14 грамм сахара. Количество алкоголя в комбуче может оказывать влияние на беременных женщин, детей и людей с заболеваниями печени или панкреатитом.

Учитывая неопределенность терапевтических эффектов чайного гриба, доктор Дэвид Людвиг, профессор диетологии и педиатрии в Гарвардском университете, советует отказаться от напитка, если вам не нравится его вкус: «Если вы выбираете его только из соображений здоровья и совсем не наслаждаетесь, лучше поищите ему замену».

Но если вы заинтересованы в разнообразие микробиома в кишечнике, то чайный гриб — хороший выбор, говорит Эмеран Майер, автор книги «Второй мозг: Как микробы в кишечнике управляют нашим настроением, решениями и здоровьем». «Я и сам пью его время от времени», — признался он. И вместо того, чтобы использовать пищевые добавки, с этой целью лучше употреблять ферментированные продукты — квашенную капусту, кисломолочные продукты и да, комбучу.