Американцы потратили на конфеты к Хэллоуину более 2,5 миллиардов долларов 1 26.10.2019, 16:58

По традиции сладости раздают детям, которые на праздник стучатся в двери и просят угощения.

Американцы продолжают тратить деньги на покупку конфет к Хэллоуину, хотя и ограничивают себя в потреблении сладкого. Об этом говорится в новом исследовании Национальной ассоциации кондитеров (NCA), пишет «Вокруг света».

Так, согласно оценкам NCA, в этом году на покупку конфет к 31 октября будет потрачено $2,7 млрд. Раздачу конфет планируют 77% опрошенных NCA американцев.

Шоколад остается самым популярным лакомством: его предпочитают 68% участников опроса. На втором месте — традиционные ириски с кукурузным сиропом (candy corn), на долю которых приходится 10%. Оставшиеся 9% включают в себя жевательные конфеты, мятные леденцы, карамель, леденцы на палочке и конфеты с лакрицей. При этом большинство респондентов (85%) отдают предпочтение кондитерским изделиям небольшого размера, отмечает NCA.