Недоматахаря 1 27.10.2019, 10:21

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Об этом не расскажут российские «телеаналитики».

Из вернувшейся на родину Марии Бутиной, очередной нашей недоматахари, с помощью официозных и ватных СМИ пытаются слепить национальную героиню, пишет телеграмм-канал «Серпом По».

Но сценарий какой-то слабенький. Есть ощущение несыгранности команды.

«Вся американская система работала на то, чтобы человек сломался», - заявила представитель МИДа Захарова, единственная из официальных лиц (во всяком случае явных, представители спецслужб, ясно, не светились), которая не только приехала встречать вырвавшуюся из американских застенков недошпионку , но и сделала первые видео и фото «Бутина на родной земле».

Вопрос: как же американская система ломала нашу героиню? Заставляла мыть посуду на тюремной кухне за 29 долларов в месяц? (рассказ самой Бутиной). Нашли чем напугать русскую женщину!

«Я не сдалась, потому что знала, что просто не имею права. Я однажды говорила уже в одном видео: русские не сдаются», - с пафосом заявила Бутина встречающим ее с цветами журналистам.

Однако глава думского комитета по международным делам Слуцкий, которого трудно заподозрить в том, что он не симпатизирует Марии, приветствуя ее освобождение, написал: «Из политического заключения ей (Бутиной) удалось выйти почти через полтора года и то только благодаря тому, что Мария вынуждена была пойти на сделку со следствием и оговорить себя, признав вину за то, чего не совершала».

«Оговорила, пошла на сделку» – звучит вовсе не героически. По телеку такого говорить, наверное, не будут. Там покажут Бутину, которая грозится разобраться с американским правосудием, которое оказалось совсем не правосудием.

Не расскажут телеаналитики и о том, почему на самом деле американцы выдворили Бутину, продержав ее в посудомойках всего полтора года. Просто в результате «бессмысленного допроса ФБР, который длился 52 часа» , они поняли, что никакого интереса эта россиянка не представляет, никаких гостайн не знает. Очередная искательница приключений, обычная провинциальная карьеристка, которая через романы с высокопоставленными дяденьками пыталась устроить свою жизнь сначала в России, потом в Америке.

P.S. Кстати о дяденьках. А почему Бутину с цветами не встречал «стрелок» Торшин, который и выписал ей путевку в американское авантюрное путешествие? Обиделся за потерянное из-за скандала кресло зампреда ЦБ? Или все-таки прятался за шереметьевской колонной?