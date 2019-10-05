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Китайский юань бьет по золотому запасу России

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  • 5.10.2019, 14:42
Китайский юань бьет по золотому запасу России

Не хуже западных санкций.

В то время как президент России Владимир Путин на заседании форума «Российская энергетическая неделя» в очередной раз разродился перлом о том, что доллар скоро рухнет, потому, что от него отказываются в мире, сама Россия понесла очередные потери ЗВР из-за этого самого отказа от доллара, пишет sprotyv.info.

Как известно, с 2018 года Россия значительно ускорила процесс дедолларизации своих золотовалютных резервов и значительную часть долларовой массы, а именно $69,2 млрд перевела в 464,4 млрд юаней.

Однако юань недостаточно стабильная валюта, а с обострением торговой войны с США и вовсе подешевела за лето на 6,5% (на 14% за год) и сейчас торгуется в районе отметки 7,15 юаня за доллар. Разумеется, это не могло не отразится на ЗВР РФ, которые на таком падении потеряли, грубо говоря, $4,2 млрд.

Напомню, что из-за девальвации юаня в 2018 году Центробанк РФ потерял $5 млрд, а с начала 2019 и до старта новой фазы торговой войны США и КНР убытки составили $2,1 млрд. Таким образом, накопленный убыток ЗВР России за содержание в оных юаней за весь период дедолларизации уже превысил $10 млрд и составил $11,3 млрд. А ведь за окном только октябрь и до конца года от китайской национальной валюты ждут покорение отметки 7,35 за доллар.

Кроме того, не забываем, что в порыве дедолларизации Россия принимает за оплату своих товаров (в основном военного назначения) национальные валюты, такие как турецкая лира, индийские рупии, иранские риалы, венесуэльские боливары. А все эти валюты, как известно, так же стабильностью похвастаться не могут.

Вот и скажите, что Китай не вводил против России санкции. Свои особенные, восточные.


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