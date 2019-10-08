В Минском метро женщина прыгнула на рельсы 9 8.10.2019, 8:15

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Одну из веток подземки остановили на 24 минуты.

Поезда Минского метрополитена становились в направлении «Каменной Горки» и обратно. По громкой связи это объяснили техническими причинами и предложили воспользоваться наземными видами транспорта, сообщает onliner.by.

По предварительной информации, пока не работает красная линия метро.

— Людей на остановках тьма, — описывают ситуацию минчане. — Пришлось брать «Яндекс»…

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В метрополитене сообщили, что связано это с нахождением женщины на путях: рельсы сразу обесточили, движение было остановлено. Поезда по всей линии стояли 24 минуты.

Состояние женщины уточняется.