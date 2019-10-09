Как автор канала «Страна для жизни» дал отпор ГАИ 9.10.2019, 11:28

1,098

За Сергеем Тихановским охотилось шесть экипажей.

Сергей Тихановский — протестный белорусский Youtube-блогер, автор канала “Страна для жизни”. 6 октября команда Сергея организовала стрим с пикета Николая Статкевича на площади Свободы. Сразу же после этого к блогеру появились вопросы у столичной ГАИ, сообщает "Еврорадио".

“Мы после мероприятия выехали, дальше сотрудники сообщили гаишнику, гаишник по рации что-то передавал, — рассказывает Сергей. — Нас шесть экипажей ГАИ тащило, мы на Карла Маркса свернули, они за нами. Сами остановили, подошел сотрудник ГАИ, сначала просил просто предъявить документы”.

Три причины “проехать в райотдел”...

Милиционер говорит Тихановскому, что на машине, которой он управляет, висит несколько штрафов за превышение скорости. Команда блогера записывает диалог на видео:

“Если будет установлено, что это вы были за рулем, то в отношении вас будет начат административный процесс. Фотографии находятся у человека, который в отделе, — говорит сотрудник ГАИ. — Чтобы идентифицировать машину, на которой вы передвигались, с фотографией, которая имеется в базе, нам нужно с вами проехать в райотдел [Ленинское РУВД. —прим.]. Если не будет доказано, что это вы были, то все. <...> Надо всесторонне разобраться, собрать все доказательства — либо они есть, либо их нет”.

Тихановский проехать в райотдел отказывается, но милиционер настаивает: “У вас пленка на стеклах есть? Вы знаете, что на территории Беларуси запрещена эксплуатация средств с тонировочным покрытием?”

Потом сотрудники ГАИ называют третью причину, по которой Тихановский должен проехать с ними. Мол, решили проверить, совпадают ли в машине номера кузова с номером в техпаспорте.

“У нас подозрение, что у вас не совсем соответствует…” — говорит сотрудник ГАИ и показывает на капот. В конце концов в сопровождении сотрудников ОМОН Youtube-блогер на своей машине поехал в милицию.

...и только один протокол

В итоге на Сергея Тихановского составили административный протокол за тонированные стекла в машине. Об этом Еврорадио рассказала и официальная представительница МВД Ольга Чемоданова. Она добавила, что за Тихановским не ехало шесть экипажей ГАИ. Чтобы остановить его машину, вполне хватило одного.

Все остальные подозрения сотрудников Госавтоинспекции не подтвердились. От претензий по нарушению скоростного режима автор “Страны для жизни” смог отбиться, а номера, которые должны были совпасть, совпали. Но стоило ли заставлять блогера ехать в РУВД лишь для того, чтобы там составить на него протокол, который можно составить на месте? Создается впечатление, что сотрудники ГАИ почему-то очень хотели, чтобы Сергей Тихановский после стрима с пикета Николая Статкевича поехал с ними.

Правда, какими бы мотивами ни руководствовались милиционеры, в соответствии со статьей 3.31 ПИКоАП они имели право доставить Тихановского в РУВД для составления протокола:

“Административный процесс ведется по месту совершения административного правонарушения. В целях обеспечения оперативности, объективности и полноты административного процесса он может проводиться по месту обнаружения или выявления правонарушения, по месту нахождения органа, ведущего административный процесс, а также по месту жительства, месту пребывания (месту нахождения) лица, в отношении которого ведется административный процесс, или большинства свидетелей”.

Иначе говоря, милиционеры ничего не нарушили — кодекс дает им право доставить в отдел хоть безбилетника, хоть человека, который не там, где надо, перешел дорогу. Но правда и в том, что так поступают далеко не с каждым нарушителем.