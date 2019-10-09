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В Варшаве проходит Форум Бориса Немцова

  • 9.10.2019, 19:07
В Варшаве проходит Форум Бориса Немцова

В форуме принимают участие известные российские оппозиционные политики, экономисты и общественные деятели.

Сегодня в Варшаве открылся четвертый Форум имени Бориса Немцова. Главная тема дискуссии «Стратегии против страха в России и за ее пределами», передает корреспондент Charter97.org.

В работе форума принимают участие дочь российского политика Жанна Немцова, экономист Сергей Гуриев, российские оппозиционеры Алексей Навальный, Владимир Кара-Мурза, Юлия Галямина.

В первый день форума со вступительными словами выступили организатор Форума Жанна Немцова, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, заместитель Главы миссии Великобритании в Польше Джейсон Райнберг и другие партнеры, принимавшие участие в организации мероприятия.

Директор Центра по вопросам демократии, развития и верховенства права, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма выступил на мероприятии со специальной лекцией о свободе, после чего провел дискуссию с Алексеем Навальным.


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