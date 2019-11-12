закрыть
12 ноября 2019, вторник, 19:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Хорошая новость
Рубрики

Начальник управления Минздрава в суде сравнила себя с бедной овечкой

  • 12.11.2019, 19:01
Начальник управления Минздрава в суде сравнила себя с бедной овечкой
Людмила Реутская
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Людмила Реутская эмоционально выступила в суде, заявив «как доказать, что я не брала взятки?».

После небольшого перерыва вновь возобновился судебный процесс по делу начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмилы Реутской. Накануне прокуратура предъявила ей новое обвинение: теперь ей не только вменяют получение взяток в особо крупном размере, но и мошенничество, пишет tut.by.

— Моя позиция не изменилась. Я частично признаю вину: принимала подарки, а денежные средства — никогда! — говорит в суде Людмила Реутская, которая в руках держит новое обвинение более, чем на 20 страницах.

Суд Фрунзенского района Минска продолжил рассматривать дело начальника управления Минздрава Людмилы Реутской. В зале стоит большая картонная коробка, на которой написано «Реутская Л.А.», в уголовном деле 23 тома.

— Я принимала кресло в кабинет, вентилятор, какие-то конфеты не в качестве взяток, а как подарки к празднику и никогда не с кем не достигала никакой договоренности. Честно и добросовестно выполняла свои обязанности, никогда не думала, что я преступник, который берет взятки, — эмоционально говорит Реутская, находясь в суде в клетке.

Прокурор предъявил новое обвинение, и Людмила Реутская высказывает к нему свое отношение. Ей вменяют взятки 10-летней давности, которые, по версии следствия, она получила от главы представительства Fic Medical Ларисы Рубцовой. Как отмечает обвиняемая, она не могла брать что-то от Рубцовой в 2009—2013 годах, они познакомились лишь в 2014.

— В обвинении указаны очень странные сроки «в один из дней октября-декабря», — отмечает Людмила Реутская и ссылается на избирательную память взяткодателя. Рубцова помнит, какие конфеты дарила 10 лет назад, но важные детали — нет. Например, детали передачи денег в 2018 году.

— Рубцова якобы передает мне в машине деньги, а я молча кладу их, как шпион. Можно же послушать записи ОРМ, они же есть, — продолжает Реутская.

Она также категорически не согласна с тем, что как член комиссии лоббировала интересы частных структур. По словам обвиняемой, она голосовала за перерегистрацию лекарств, как и остальные 25 членов комиссии Минздрава, это была ее работа. Заключение не подписывала и точно ни на кого не давила.

— Я не знаю, как мне доказать, что не брала взятки? — в этот момент Людмила Реутская расплакалась. — За что мне давали взятки в 2009, 2010, 2013 годах, если я не была тогда ни на одной комиссии?(…) Высокий суд, как я должна доказывать, что не брала эти деньги. Я пытаюсь всех призвать к здравому смыслу, услышьте меня. О том, что получала взятки, узнала 11 июня (во время допроса в 2018 году — Прим.), а до этого не знала, что такой страшный преступник. Все сотрудники (Минздрава — Прим.) меня во время допроса жалели, не знаю, можно ли из бедной овечки стать алчной волчицей. Что мне делать с этим?(…) Я дорожила своей работой и здоровьем людей в нашей стране. Я жизнь этому отдала! Как могла бы сделать что-то противоправное?

Как уверяет Реутская, кресло и вентилятор от бизнесмена она расценила как помощь Минздраву. Она не раз просила в ведомстве купить новый вентилятор, но так ничего и не получила. По словам обвиняемой, это можно подтвердить в Минздраве.

— Меня же прослушивали, оперативник говорил, что ткнет носом в мои слова. Пусть бы хоть раз ткнули! — добавляет Людмила Реутская.

Сегодня в суде Реутская плакала не раз, особенно ее задевает обвинение в мошенничестве. По версии прокурора, она обещала помочь знакомому бизнесмену зарегистрировать косметический крем, который вообще не требовал никакой регистрации.

— Самое важное в моей жизни — честное имя. Я четверть века проработала в Минздраве, все, кто был в суде, не сказал про меня ни одного плохого слова и это мое достижение! Это правда, что я лучший специалист в стране, — снова вытирает слезы обвиняемая.

Она считает, что, возможно, совершила должностной проступок, но точно не преступление.


популярное за неделю

Мнение

Новое поколение должно ответить Лукашенко
Новое поколение должно ответить Лукашенко Арсений Дедок
Большинство белорусов ненавидит диктатора
Большинство белорусов ненавидит диктатора Николай Статкевич
Обращение к белорусам, которое не покажут по БТ
Обращение к белорусам, которое не покажут по БТ Ирина Халип
Поскорее избавляйтесь от власти Лукашенко и Путина
Поскорее избавляйтесь от власти Лукашенко и Путина Олег Сенцов