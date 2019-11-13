Переломный момент Зеленского Юрий Бутусов

13.11.2019, 14:59

Юрий Бутусов

Фото: Gordonua.com

Впервые он требует принятия непопулярного решения.

13 ноября - переломный момент для президента Украины Владимира Зеленского. Впервые он требует принятия непопулярного решения - которое, однако, крайне необходимо для развития нашей страны.

Сегодня утром Зеленский собирает все силы Слуг народа, чтобы обеспечить принятие в первом чтении закона о рынке земли. Все правки, все детали Зеленский обещает учесть и рассмотреть во втором чтении.

С голосами кризис. Большинство депутатов-мажоритарщиков Слуги народа выступают против зааконопроекта. На прошлой неделе было всего 190 голосов. Сейчас чуть больше, но решающий рывок будет совершен утром.

Зеленский рассчитывает на максимальную мобилизацию своей фракции и на поддержку фракции "Голос" - иначе унизительный провал.

Решение значимое, тем более, что 14 ноября приезжает миссия МВФ, и принятие законопроекта станет весомым аргументом для успеха переговоров. По сути, это первая структурная реформа экономики. Поскольку МВФ в нашей экономической политике - это единственная постоянная величина, главная цель работы всех наших правительств, и поскольку бюджет-2020 без поддержки МВФ реализовать невозможно, то ставка очень велика.

Мое личное мнение - рынок земли надо вводить, безусловно, но власть не имеет права такой острый вопрос решать без системной коммуникуации и взаимодействия с обществом, с селянами. Такие вопросы требуют доверия.

В целом я решение о рынке земли поддерживаю, поскольку вижу к каким огромным злоупотреблоениям приводит действующий у нас де-факто черный рынок земли, которым распоряжаются чиновники и ушлые дельцы. Надеюсь, парламент проголосует этот принципиальный законопроект, а его доработка и обсуждение будут все-таки профессионально организованы. Надо голосовать.

Юрий Бутусов, censor.net