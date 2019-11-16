В Индии разбился российский истребитель МиГ-29 16.11.2019, 13:40

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Иллюстрационное фото

Самолет вылетел на тренировочный полет из аэродрома Гоа.

Истребитель российского производства МиГ-29К военно-морского флота Индии, потерпел крушение вскоре после того, как он вылетел на тренировочный полет из аэродрома Гоа. Пилотам удалось отвести самолет в безлопастное место.

Об этом сообщает NDTV.

По словам командира Вивека Мадхвала, представителя военно-морского флота, самолет, учебный вариант истребителя, пострадал от возгорания двигателя.

По сообщению информационного агентства ANI, во время полета МиГ-29К столкнулся с птицей. Самолет потерпел крушение в открытом и безопасном районе, о жертвах не сообщается.

В июне в результате аварии на самолете МиГ-29К работа аэропорта Гоа была приостановлена на 90 минут. Внешний топливный бак военно-морского истребителя был непреднамеренно сброшен во время взлета и вызвал пожар на взлетно-посадочной полосе. Истребители часто несут топливные баки, которые могут быть отсоединены в соответствии с требованиями миссии.

Аэропорт Гоа используется как для гражданских, так и для военных самолетов.