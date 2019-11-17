Лидеры оппозиции повесили замки на ворота парламента Грузии 17.11.2019, 19:04

Фото: RFE/RL

Более 20-ти партий сегодня проводят в центре Тбилиси масштабную протестную акцию.

Лидеры оппозиционной партии «Европейская Грузия» повесили замки на ворота парламента Грузии. Более 20-ти оппозиционных партий сегодня проводят в центре Тбилиси масштабную протестную акцию в ответ на провал конституционной реформы, передает «Эхо Кавказа».

Ранее они объявили о начале «полного пикетирования парламента».

На воротах, которые ведут во двор парламента, замки повесили экс-мэр Тбилиси и депутат Гиги Угулава. «Можете спокойно занимать кабинет Талаквадзе. Это здание мертво», - сказал Угулава, обращаясь к сотрудникам МВД Грузии, которые заняли внутренний двор парламента.

Ранее, обращаясь к участникам митинга на проспекте Руставели, Угулава заявил, что в понедельник ни один депутат не сможет попасть в здание законодательного органа. «Многие из вас переживают, какой наш план. Первое, что необходимо сделать – это то, чтобы эти предатели-парламентарии не смогли продолжить свою деятельность. Их ежедневная работа опасна, поскольку Иванишвили сеет хаос, а хаос сеет бедность. Сегодняшний день будет переломным. Ни один депутат «Грузинской мечты» не зайдет в это здание, ни через одну дверь, ни через тоннель. Двери парламента откроются только тогда, когда произойдет капитуляция Иванишвили», - заявил он.

Из-за провала конституционной реформы избирательного законодательства 14 ноября оппозиция и гражданские активисты объявили о начале бессрочных протестов и разбили на проспекте Руставели палаточный лагерь, сообщает агентство «Новости-Грузия». Ранее они уже предъявили властям следующие требования: назначение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе; формирования временного, технического правительства; реорганизации Центральной избирательной комиссии.