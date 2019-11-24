Белорус-разработчик из Бангкока: Большое хамство - лезть впереди очереди 1 24.11.2019, 18:25

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Живущий в тайской столице белорус - про вертикальные команды, бассейн у дома, налоговый кэшбек и лотерею в военкомате.

Семь лет назад Влад Батюшков переехал из Витебска в Москву, а оттуда — в Бангкок. Он разработчик в туристическом онлайн-агенстве Agoda, организует tech-митапы для программистов в тайской столице, путешествует по стране и активно изучает жизнь вокруг. Влад рассказал dev.by о том, как живут «фаранги», о местной медицине, лотерее в тайской армии, страховке и родах.

— Я начинал в родном Витебске: за три года вырос из разработчика до лида команды, а потом решил проверить себя «на прочность» — отправился в Москву.

В Бангкок переехал четыре года спустя: снова захотелось чего-то большего — попробовать в себя в интернациональной команде. Но Таиланд возник случайно: я искал работу в Европе — не дальше. Прошёл face-to-face собеседование в Гааге, и тут мне написали эйчары из Agoda. Я подумал, что ничего не теряю, и откликнулся.

На первый месяц компания сняла для нас с женой номер в отеле. Немного освоившись в Бангкоке, я взял контакты агентов — и начал искать жильё. Примечательно, что местные агенты, в отличие от московских, остаются с тобой на связи всё время, пока ты снимаешь квартиру. Пишешь человеку: «Нам нужна электроплита» — «Без проблем!», «Нужно ещё это и то» — «Хорошо сделаем».

Рынок жилья в Бангкоке большой: предложение превышает спрос. 90% приезжих живут в кондо — жилищных комплексах из двух-трёх домов. Такой формат мне нравится: приходят друзья, и мы вместе идём в бассейн или в парк прямо «во дворе», или поднимаемся крышу посидеть в лаундж-зоне с видом на город.

Ветхого жилья здесь тоже хватает, но фаранги, то есть приезжие, в «сарайчиках» и избушках «на курьих ножках» не живут. Цена жилья зависит от его состояния и расстояния до центра. Раньше мы снимали кондо с одной спальней и гостиной в 30-40 минутах езды до офиса — и это обходилось нам в 400 долларов в месяц. Сейчас переехали в квартиру с двумя спальнями, и её аренда стоит 760 долларов. Но такое же жильё в центре может стоить в три раза дороже.

Основная статья наших расходов по «коммуналке» — электричество. Кондиционеры работают на полную катушку всегда и у всех, но старые жрут много электричества, поэтому некоторые ребята жалуются, что у них счёт за электричество может достигать 150-200 долларов. Я плачу в два раза меньше.

Большое хамство — лезть впереди очереди

Бангкок — очень нагруженный город: в центре, где улочки узкие, всё время пробки. На хайвеях и платных дорогах тоже частенько заторы. Бывает, ловишь такси, чтобы из центра добраться до дома, и таксист говорит: «Не поеду». На то, что в другое время занимает полчаса, уйдут все полтора. В итоге ты идёшь до BTS, это метро — и едешь на поезде.

В Бангкоке очень популярен двухколёсный транспорт — пока автомобили стоят в пробках, мотобайки просачиваются между ними и добираются до пункта назначения. По утрам я часто пользуюсь мотобайк-такси: доехать до метро в среднем стоит 20 бат (0,7 доллара).

Метро здесь ближе к минскому формату. Есть две надземные линии плюс ещё пара под землёй. Утром толкучки — совсем как в московском Одинцово, в вагон нужно втискиваться. Если случается какой-то технический коллапс (а они иногда бывают), ужасные очереди растягиваются на несколько уровней — люди стоят на платформе, на эскалаторе, и даже на улице.

Интересно, что тайцы не толпятся на платформе, а всегда выстраиваются в линию. Когда двери вагонов открываются, тонкие «струйки» из людей устремляются внутрь. Большое хамство — лезть впереди очереди.

Отношение к иностранцам здесь — без пиетета, но с пониманием, что турист — это источник дохода. «Фарангу» всегда можно что-то «втюхать» — и даже дороже, чем соотечественнику. Кстати, ещё что интересно: здесь к тебе могут в парке подойти и попросить с тобой сфотографироваться (со мной такое было).

Всё должно идти «павольна»

В компании у нас международная коллаборация: тайцы, большое русскоязычное сообщество, человек пять белорусов, много индусов, израильтян, австралийцев, американцев, есть канадцы, европейцы, выходцы из Африки.

Все работают в командах по четыре-пять разработчиков. Для меня было сюрпризом, что есть команды, которые занимаются только одной страницей: шесть разработчиков, два тестировщика, product owner, менеджер — и все они изо дня в день наполняют каким-то функционалом одну свою страницу. Такие команды в Agoda называют вертикальными. Я работаю в горизонтальной команде во фронтенд-департаменте: «трогаю» всё, но по чуть-чуть.

Овертаймы в Agoda не распространены. В Таиланде вообще живут по принципу «сабай-сабай» — стрессов, овертаймов и других «напрягов» стараются избегать. Человек должен оставаться спокоен — не нужно рвать и пытаться выпрыгнуть из штанов, всё должно идти «павольна», как сказал бы белорус.

При этом, конечно, всегда есть вещи, которые нужно было сделать вчера. У бизнеса каждый день появляются новые требования: «и это срочно, и то» — но в итоге всё как-то разрешается, сроки переносятся, и работаем столько, сколько надо.

Надо сказать, что при этом коллеги постоянно делают очень крутые вещи за короткий срок — не по вечерам, и не на выходных, а в течение рабочего времени. Недавно мы запустили систему бронирования авиабилетов, проект был сделан за пять месяцев с нуля. При этом подрядчики предлагали выполнить эту же работу за поллтора года, а в итоге Agoda своими силами сделала всё меньше, чем за полгода.

Удалённая работа из дома у нас в компании не приветствуется. Сколько раз поднимали этот вопрос: давайте введём remote хотя бы раз или два в неделю — но инициатива не проходила.

Здесь есть даже офис Google

В Беларуси по законодательству отпуск 24 дня. А здесь первая цифра, которую ты получаешь при найме, — это 12 рабочих дней. И каждый год к ним добавляется плюс один день.

Зато в Agoda дают 30 дней sick leaves, и ты используешь их не только, если тебе нездоровится. Но взять больше трёх дней за раз нельзя — в таком случае нужна справка от врача.

В Бангкоке я как налогоплательщик столкнулся с такой вещью, как прогрессивная шкала налогоотчисления. Сначала ты платишь небольшой налог, потому что ещё ничего не заработал, а к концу года уже 20% (при сверхбольшой прибыли, коей я не имею, — даже 35%). Есть ещё фиксированная ставка — 15%. Но буквально в этом году она была пересмотрена, и большое количество людей, и меня в том числе, перевели на прогрессивную шкалу.

Кстати по прогрессивной шкале мне вернули тысячу долларов из-за того, что моя жена не работает. Также здесь при сверке налогов могут зачесть купленную тобой бытовую технику — такой своеобразный кэшбэк от государства.

Что ещё любопытно, тут у людей нет пенсии — и многие старички работают. Но есть фонды. В том числе и в Agoda: туда отчисляется 2, 4 или 6% от зарплаты сотрудника — ты сам выбираешь, сколько. Все эти деньги ты получаешь на руки при увольнении, но их можно забрать и в любой другой момент.

Быть программистом в Таиланде престижно. Но не так, как врачом, конечно. Все стремятся работать в Agoda, Microsoft, Lazada, LINE, ThoughtWorks, SCB и прочих. Здесь есть даже офис Google, но очень небольшой.

Хотим родить ребёнка в такой-то лунный день

Без медстраховки в Бангкоке иностранцу никак: да, ты можешь прийти в городскую клинику — но не поймёшь ни слова, развернёшься и пойдёшь в интернациональный госпиталь. А там процедуры и консультации стоят космических денег. Слава богу, страховки все расходы покрывают.

Я 6 месяцев лечил спину, дважды в неделю ходил в больницу. Если бы платил из своего кармана по пять-семь тысяч бат за каждый приём, лечение вылилось бы мне в восемь тысяч долларов.

Страховка на меня, жену и только что родившегося ребёнка стоит 9,6 тысяч бат в месяц — это 317 долларов, из них около 60 долларов платит компания. Зато по страховке беременность жены была полностью покрыта «от и до», включая роды (в другом случае ведение беременности стоило бы нам порядка 10 тысяч долларов).

Интересно, что тайские врачи очень любят кесарево сечение — и предлагают по дефолту абсолютно всем женщинам, даже здоровым. Мы с женой полгода ходили к одному врачу, но когда пришла пора определиться, как рожать, она сказала: «Ребятки, так вам не ко мне». Оказалось, в больнице всего один доктор принимает естественные роды. Мы обращались в другую больницу — и у них точно так же. Для нас это было шоком.

Хотя роженицы здесь не возражают против кесарева. Тут встречаются другого рода заскоки: «Хотим родить ребёнка в такой-то лунный день». И тогда на эту дату врач назначает операцию.

Медстраховка не покрывает лечение зубов. Поставить имплант здесь стоит около 2,5-3 тысяч долларов. Мне сейчас как раз нужно сделать зуб — полечу домой, с перелётом туда и назад всё равно выйдет в два раза дешевле.

Фаранги разбили байк

Первые полгода мы с женой много путешествовали по Таиланду, каждые выходные ездили на острова, а там брали напрокат байки и колесили по округе. Аренда — 10 долларов в сутки, бензин с тебя.

Удостоверение, чтобы арендовать байк, не нужно. Опыт вождения тоже не требуется. Два раза мы падали, один раз даже побили байк — поцарапали крыло, пришлось возместить владельцу 100 долларов. Забавный факт: когда мы вернулись сдавать транспортное средство, владелец пункта проката уже был в курсе, что «фаранги разбили байк» — островное сарафанное радио донесло.

Когда я рассказал тайским коллегам, что часто путешествую поездом (а это и круто, и дёшево — проехать от одной станции к другой стоит 1 бат), они смотрели на меня круглыми глазами: «Как?! Мы вообще на поездах не ездим». И это правда, тайцы передвигаются на «маршрутках» и рейсовыми автобусами. Почему так — наверное, потому что и сама железная дорога, и поезда очень старые. Плюс «железка» проложена не везде и поезд идёт раз в сутки, в то время как маршрутки и автобусы отправляются с вокзалов каждые полчаса.

Несколько раз мы летали внутри Таиланда — это недорого, около 50 долларов туда и обратно. По акции от местного лоукостера Airasia можно купить билет даже за два доллара, но часто такие цены бывают на путешествие, отложенное на год вперёд.

Если бумажка красная, ты свободен

Как-то один из моих коллег пришёл на работу остриженный наголо, словно собрался в армию, и с выбритыми бровями. Оказалось, он готовился к жизни в монастыре. У тайцев есть обычай — мужчины старше 20 лет в какой-то момент уходят на пару недель монахи. В Agoda тем, кто отработал два года, даже дают специальный отпуск на это время.

По приезде мой коллега рассказывал, что «было скучно» — он выполнял работу в храме, которую ему поручали и ходил на службы. Естественно, ничего из средств коммуникации с собой взять было нельзя — и всё остальное время он читал книги.

Кстати, что касается армии: в Таиланде призывники с высшим образованием обязаны отслужить год, те у кого его нет — два, как и у нас. Но интересно, что тот, кто пришёл в военкомат заявил о желании служить сам, — идёт в армию всего на шесть месяцев.

Тем, кто служить не хочет, предлагают лотерею прямо там, в военкомате. Тянешь билет из коробочки, открываешь — если бумажка красная, ты свободен. Мой коллега показывал видео, как кто-то радостно отплясывал, вытащив такой билет. Мне объясняли, что количество счастливых билетов зависит от числа добровольцев в каждом регионе.

Очень востребованы мероприятия по React, GraphQL

В Витебске я был одним из организаторов первых митапов среди разработчиков. Занимался этим даже, когда жил в Москве. И здесь в Agoda нашёл ребят, которые делают tech talks, — они приняли меня в команду.

В Бангкоке есть спрос на такие мероприятия, посещаемость очень высокая. Последнюю встречу по Docker мы даже не анонсировали — просто опубликовали в одной тайской группе на Facebook пост, и за вечер собрали sold out (хотя мероприятие бесплатное). Все 100 мест были забронированы, и ещё 30 человек записалось в лист ожидания.

Недавно проводили воркшоп по Scrum: вроде бы такая простая тема — но был аншлаг. Также очень востребованы мероприятия по React, GraphQL и другим технологиям, которые набирают обороты.

Хакатоны тут также популярны. Один мой бывший коллега из Agoda (сейчас он работает в Facebook) делает очень интересный хакатон: каждый год он собирает людей, они вместе едут поезде из Бангкока в Чиангмай и пишут код. Между этими городами 10 часов езды на машине.

Что я бы ещё отметил из интересного: во время митапов аудитория здесь не ведёт бурных дискуссий — это не про тайцев (и языковой барьер не при чём, потому что мы делаем встречи на двух языках — английском и тайском). Дискутируют в основном иностранцы.

Что мне не нравится в Бангкоке — несколько раз в год город на неделю, а то и на две накрывает густой смог. Это случается из-за того, что в центральном Таиланде устанавливается безветренная погода — и тайская столица задыхается от собственной грязи. Горожане, и большие, и маленькие, экипируются чуть ли не противогазами — иначе можно заболеть. Я в прошлом году походил пару дней без маски — потом долго кашлял.

А ещё очень неудобно жить в стране, в которой нет посольства твоего государства. Вот сейчас мне нужно оформить свидетельство о рождении ребёнка — и я не могу этого сделать. Я общаюсь с посольством Беларуси во Вьетнаме, они помогают, документы пересылают по почте, но проблем хватает — например, никто не берётся перевести уже имеющиеся у нас документы на русский. Мы обращались в российское посольство — а там говорят: «Вы должны быть нашими гражданами, чтобы иметь возможность подать нам заявку».

Раз в четыре года в этой стране всё время что-то происходит — меняется власть, среди людей идут волнения, бомбы рвутся. Один раз здание, в котором находится Agoda, даже горело — коллега рассказывал, как они выносили сервера и переезжали в отель, и там потом растягивали сеть и настраивали работу веб-сайта. И я знаю, что сейчас наша компания в любой момент готова быстро сняться с места, переехать куда-нибудь и вести оттуда работу.