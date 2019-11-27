Bloomberg: США могут положить конец авантюрам Кремля в Ливии 27.11.2019, 14:03

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Фото: AFP

Есть два пути.

С апреля месяца, когда командующий самозваной «Ливийской национальной армией» генерал Халифа Хафтар провел наступление на Триполи, в Ливии мало что изменилось. Но сейчас появилась информация о присутствии российских наемников на линии фронта и о том, какое влияние они оказывают на боевые действия по захвату ливийской столицы. Официальный представитель Африканского командования США впервые подтвердил присутствие «российских частных военных компаний» на западе Ливии (о присутствии России на востоке, вдали от зоны боевых действий, подозревали уже давно). Пойдя на весьма необычный шаг, участники американо-ливийского диалога осудили «попытки России воспользоваться этим конфликтом вопреки воле ливийского народа», пишет Bloomberg (перевод — inosmi.ru).

Администрация Трампа семь месяцев двусмысленно и уклончиво говорила о третьей гражданской войне в Ливии за последние девять лет, но сейчас у нее появилась возможность сыграть значимую роль в прекращении боевых действий. Однако для этого администрации придется проводить нехарактерную для нее агрессивную и подрывную дипломатию в этом регионе. Ни администрация Трампа, ни администрация Обамы до нее не уделяли Ливии того внимания, которого она заслуживает.

На сей раз ставки повышаются, ибо Россия грозит нарушить баланс сил и расширить свое присутствие на южном фланге НАТО. Администрация может молчаливо согласиться на усиление российского влияния, а может противопоставить ему союз государств-единомышленников, чтобы еще раз попытаться добиться политического урегулирования в Ливии.

В ходе последней гражданской войны в Ливии более тысячи человек погибли, а десятки тысяч стали беженцами. Война парализовала политический процесс, осуществляемый под руководством ООН и имеющий целью обеспечить прочное политическое урегулирование в стране. Войска признанного мировым сообществом правительства национального согласия сумели отразить апрельское наступление Хафтара, однако с тех пор Триполи подвергается беспорядочным обстрелам и точечным бомбардировкам, из-за которых гибнет гражданское население и наносится большой ущерб жилым кварталам.

Хафтару помогает не только Россия, но и Объединенные Арабские Эмираты, Египет и (в меньшей степени) Франция. Правительство национального согласия обратилось к Турции с просьбой предоставить ей боевиков, беспилотные летательные аппараты, машины с установленным на них вооружением и прочую технику. Скоро должен выйти доклад ООН, в котором будут детально изложены подробности таких поставок, осуществляемых в нарушение санкций, введенных еще в 2011 году. По оценкам миссии ООН в Ливии, Ливийская национальная армия нанесла более 800 ударов с применением беспилотников, в то время как силы правительства национального согласия около 240.

Идея о том, чтобы разрешить России вмешиваться в ливийские дела, противоречит Стратегии национальной безопасности, Стратегии национальной обороны и стратегии Совета национальной безопасности по Африке, потому что все они ставят во главу угла соперничество великих держав и противодействие российскому (и китайскому) влиянию.

Ливия стала для этих стратегий экзаменом на работоспособность. Если Россия изменит ход войны в пользу Хафтара, Запад утратит влияние на Ливию. Тогда в этой стране воцарится устойчивая нестабильность, и умрут все надежды на мирные политические преобразования. США удается сдерживать исходящий из Ливии терроризм после того, как они разгромили силы джихадистов в Сирте, нанеся серию точных ударов по связанным с «Аль-Каидой» и ИГИЛ группировкам. Если Африканское командование лишится возможности наносить удары по целям в Ливии, и борьбой с терроризмом займется Россия, ИГИЛ наверняка вновь поднимет свою голову. В качестве примера можно привести Сирию.

В своем заявлении от 14 ноября Госдепартамент осудил «наступление Ливийской национальной армии» и российское вмешательство. Однако остаются большие сомнения в серьезности намерений администрации и в ее готовности действовать. После того как прозвучало заявление Госдепартамента, войска Хафтара нанесли удар по гражданскому объекту в Триполи и по военному объекту в Мисрате, в результате которых погибло много людей.

Чтобы не было никаких сомнений в приверженности США делу урегулирования в Ливии, Белый дом должен повторить прозвучавшее 14 ноября заявление, а также разъяснить, каким будет его ответ на российское вмешательство.

Во-первых, администрации следует активнее разоблачать действия России в Ливии, не нанося при этом никакого вреда разведывательным источникам. Ливийские и западные официальные лица говорят о присутствии в Ливии от 200 до 1 400 наемников из российских частных военных компаний. Большинство из них входят в состав Группы Вагнера, которая связана с одним из путинских приближенных. США должны дать официальную оценку численности наемников и рассказать все что можно о их действиях и влиянии. России выгодно отрицать присутствие в Ливии Группы Вагнера; США должны лишить ее таких преимуществ.

Во-вторых, США должны пригрозить санкциями всем, кто занимается поставками оружия в Ливию, в том числе, компаиям-поставщикам, компаниям-перевозчикам и страховщикам. Сегодня эмбарго на поставки оружия нарушается безнаказанно. У администрации есть полномочия подвергнуть санкциям тех, кто «угрожает миру, безопасности и стабильности Ливии», а палата представителей и сенат предложили проект закона в поддержку таких санкций, в частности, против России. Но пока администрации Обамы и Трампа применяли их только в отношении ливийцев.