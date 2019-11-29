Смешная власть Юрий Христензен

29.11.2019, 18:16

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Они могут выиграть сражение, но проиграют войну.

В стране Остазии решили бороться с гражданским обществом. Прилепили общественным организациям статус инагента. А потом им этого показалось мало, и решили клеить желтую шестиконечную звезду инагента отдельным гражданам.

Недавно в очередной раз оштрафовали общественную организацию, занимающуюся сохранением исторической памяти. А память - враг правительства остазийцев. У них там каждый день память меняется в угоду Верховному вождю.

Общественники повозмущаются, погорюют, да пожалуются в ЕСПЧ. Хранители демократии пожурят Верховного и выпишут штраф. Тот оплатит деньги из карманов остазийцев и продолжит дальше гражданское общество кошмарить.

Никакого просвета. Потому что на войне - а Верховный воюет со своими гражданами - любое реактивное действие просчитывается и не приносит успеха. Успех приносит инициатива. Только где ее взять, когда тебя уже обложили флажками инагента?

Инициатива бывает разная. Например, можно устроить конкурс на лучший логотип инагента. Запустить флешмоб в буржуйских соцсетях "Я (сердечко) инагент!" Можно конкурс анекдотов про инагента забацать и много чего еще попридумать.

Можно ЧаВо составить про инагента. Например, передается ли эта зараза через рукопожатие? Или воздушно-капельным путем? Нужно ли регистрироваться инагентом членам остазианского правительства, у которых дача на Канарах?

Власть перестает быть страшной, когда становится смешной. Креативный флешмоб затягивает людей, которые раньше не подозревали в себе граждан. И тогда получается, что власть победила в сражении, но проиграла войну.

Не в этом ли заключается цель остазийских инагентов?

Юрий Христензен, kasparov.ru