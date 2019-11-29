Стрельба на Лондонском мосту: есть пострадавшие
- 29.11.2019, 18:27
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Мост оцеплен полицией.
Лондонская полиция сообщает о стрельбе на Лондонском мосту. Как минимум один человек пострадал, мост оцеплен полицией, передает русская служба ВВС.
Полиция Лондона объявила в "Твиттере", что получила сообщение о нападении с применением ножа, и что в ходе инцидента задержан один человек.
Полиция также сообщает о пострадавших: "Мы полагаем, что несколько человек ранены".
Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 29 ноября 2019 г.
Emergency services attended, including officers from the Met and @CityPolice.
A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow.
В социальных сетях появились снятые очевидцами видео, на которых вооруженные полицейские оттаскивают от одного человека других, а затем полицейский стреляет в этого человека.
На других видео этот человек уже неподвижно лежит на тротуаре на мосту, а бойцы спецподразделения полиции целятся в него с расстояния примерно в двадцать метров.
Корреспондент Би-би-си Джон Макманус, случайно оказавшийся на мосту в момент инцидента, рассказал, что вначале он видел, как на мосту дралась группа мужчин - несколько человек пытались усмирить одного.
Затем, по словам корреспондента, почти сразу прибыла полиция, люди побежали с моста, и прозвучали сначала два выстрела, а затем еще несколько.
Лондонский мост и прилегающие к нему улицы на обоих берегах Темзы оцеплены, на место прибыли десятки полицейских.