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Как вкусно засолить сало: назван лучший рецепт

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  • 3.11.2019, 14:09
  • 5,846
Как вкусно засолить сало: назван лучший рецепт

Уже неоднократно была доказана польза употребления сала в умеренных количествах.

Журналисты издания «Смак» решили поделиться с вами рецептом засолки сала, от которого вы не сможете оторваться.

Ингредиенты

Сало - 1 кг.

Чеснок - 1-2 головки.

Лавровый лист - 4 шт.

Перец горошком - 20 г.

Соль - по вкусу.

Способ приготовления

Нарежьте свежее сало толщиной 10 см.

Хорошо натрите его крупной солью.

Уложите куски в сухую кастрюлю, переложив их дольками чеснока и лавровым листом, пересыпав перцем горошком.

Накройте сало крышкой и оставьте настояться при комнатной температуре 2 дня.

Достаньте сало, заверните каждый в кусок бумаги и отправьте на хранение в холодильник.


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