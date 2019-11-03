Как вкусно засолить сало: назван лучший рецепт

Как вкусно засолить сало: назван лучший рецепт13
- 3.11.2019, 14:09
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Уже неоднократно была доказана польза употребления сала в умеренных количествах.
Журналисты издания «Смак» решили поделиться с вами рецептом засолки сала, от которого вы не сможете оторваться.
Ингредиенты
Сало - 1 кг.
Чеснок - 1-2 головки.
Лавровый лист - 4 шт.
Перец горошком - 20 г.
Соль - по вкусу.
Способ приготовления
Нарежьте свежее сало толщиной 10 см.
Хорошо натрите его крупной солью.
Уложите куски в сухую кастрюлю, переложив их дольками чеснока и лавровым листом, пересыпав перцем горошком.
Накройте сало крышкой и оставьте настояться при комнатной температуре 2 дня.
Достаньте сало, заверните каждый в кусок бумаги и отправьте на хранение в холодильник.