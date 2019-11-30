В Беларуси снова подорожает бензин 7 30.11.2019, 19:09

1,506

«Белнефтехим» придумал новую причину для обоснования повышения цен.

С 1 декабря розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку, сообщает «Белнефтехим».

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,60 руб., АИ-95-К5-Евро — 1,70 руб., АИ-98-К5-Евро — 1,92 руб., ДТ — 1,70 руб.

Обоснование повышения цены — «снижение курса белорусского рубля по отношению к основным валютам, рост в ноябре цены нефти, поставляемой на белорусские НПЗ».