закрыть
4 ноября 2019, понедельник, 15:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

Ирина Луценко прекращает полномочия депутата Верховной Рады Украины

  • 4.11.2019, 14:45
Ирина Луценко прекращает полномочия депутата Верховной Рады Украины
Ирина Луценко

Супруга экс-генпрокурора и депутат от «ЕС» покидает украинский парламент.

Украинский народный депутат из фракции Европейская солидарность Ирина Луценко подтвердила, что написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем, пишет «Новое время».

«Уважаемые друзья! Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла», — написала Луценко на своей странице в Facebook.

Она поблагодарила своих коллег и единомышленников за поддержку, а также отметила, что остается членом партии Евросолидарность.


популярное за неделю

Мнение

Дедушка Швондер и его внуки
Дедушка Швондер и его внуки Ирина Халип
Караул устал, но смена не приходит
Караул устал, но смена не приходит Владимир Халип
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды Дмитрий Растаев
«Белорусская модель» и толпа кормящихся с нее
«Белорусская модель» и толпа кормящихся с нее Александр Обухович