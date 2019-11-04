Ирина Луценко прекращает полномочия депутата Верховной Рады Украины 4.11.2019, 14:45

Ирина Луценко

Супруга экс-генпрокурора и депутат от «ЕС» покидает украинский парламент.

Украинский народный депутат из фракции Европейская солидарность Ирина Луценко подтвердила, что написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем, пишет «Новое время».

«Уважаемые друзья! Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла», — написала Луценко на своей странице в Facebook.

Она поблагодарила своих коллег и единомышленников за поддержку, а также отметила, что остается членом партии Евросолидарность.