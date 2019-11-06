Белорусам придется декларировать синтетические средства для стирки 8 6.11.2019, 20:27

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Очередное «нововведение» правительства начнет действовать с 2020 года.

С 2020-го белорусам придется декларировать синтетические средства для стирки. Соответствующее постановление приняло правительство для защиты внутреннего рынка «от опасной и некачественной продукции».

Оно начнет действовать с 24 апреля следующего года, информирует пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Документ вводит обязательное подтверждение соответствия (в форме декларирования) в отношении синтетических моющих средств для стирки. Это касается и жидких средств, и порошка, гранул, паст, различных таблеток, блоков.