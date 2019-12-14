Евгений Афнагель: У нас фактически русская колониальная администрация 6 14.12.2019, 12:47

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На Лукашенко в Кремле компромат.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель в программе Studio Х97 заявил:

- Лукашенко проигрывает в конкуренции любому герою белорусской истории: будь то Калиновский или Машеров. Не зря ведь проспект Машерова, по которому ежедневно ездил Лукашенко, переименовали. Он проигрывает всем: и советским лидерам, и людям досоветского периода. Я уже не говорю о тех людях, которые создавали белорусское государство.

Он это понимает, даже на подсознательном уровне. И поэтому, как не очень образованный человек из отсталого колхоза, просто боится конкуренции, боится, что его будет сравнивать с кем-то. А его ведь сравнивают все равно. И в этом сравнении он всегда проигрывает.

А что касается, почему он боится всего белорусского… Это — советское воспитание, это советская, деревенская школа, провинциальный ВУЗ, где в голову закладывались не белорусские ценности. И каким-то путем он стал президентом независимой страны. Но он эту страну как независимую не воспринимает. Он все равно все делает с оглядкой на Москву. Причем он знает, что зависит от Москвы. Что ему никогда не позволят здесь, даже при всем желании, проводить независимую политику. Потому что на него у Кремля уже есть и компромат, и рычаги влияния.

Он это все понимает и поэтому делает все для уничтожения белорусского государства, для невозможности становления независимости. И при нем реальной независимости никогда не будет.

Потому что у нас находится российская армия, у нас российские СМИ, у нас русская школа. Фактически, у нас русская колониальная администрация. У нас остались буквально какие-то формальные характеристики независимости, но они все равно очень важны для нас, - сказал политик.