Участник акции в Гродно: Нужно выходить на улицы, а не на диване сидеть
- 15.12.2019, 16:19
Жители города выступили в защиту независимости Беларуси.
Сегодня в Гродно прошла акция в защиту независимости Беларуси.
Своими впечатлениями поделился один из ее участников:
- На акции праздничная атмосфера. Хотелось бы, конечно, чтобы пришло больше людей. Нужно реагировать на то, что мы можем потерять независимость. Чтобы защитить суверенность страны, нужно выходить на улицы, а не на диване сидеть, - рассказал один из участников акции.