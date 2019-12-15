Участник акции в Гродно: Нужно выходить на улицы, а не на диване сидеть 15.12.2019, 16:19

ФОТА: «БЕЛСАТ»

Жители города выступили в защиту независимости Беларуси.

Сегодня в Гродно прошла акция в защиту независимости Беларуси.

Своими впечатлениями поделился один из ее участников:

- На акции праздничная атмосфера. Хотелось бы, конечно, чтобы пришло больше людей. Нужно реагировать на то, что мы можем потерять независимость. Чтобы защитить суверенность страны, нужно выходить на улицы, а не на диване сидеть, - рассказал один из участников акции.