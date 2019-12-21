Россия на четыре дня перекрыла Керченский пролив 1 21.12.2019, 19:34

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Ограничения, скорее всего, связаны с приездом Путина на полуостров.

Россия на 4 дня закрыла Керченский пролив для судов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава наблюдательного Совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко, ссылаясь на мониторинговую группа "Института Черноморских стратегических исследований", пишет unian.net.

"20.12.2019 Минтранс РФ вот просто взял и фактически перекрыл движение по Керченскому проливу на четыре дня - от 21 до 24.12.19. Почему? Потому, что 23-го сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд", - написал он.

Между тем, Министерство транспорта РФ сообщило, что пролив закрыт из-за техработ.

"В период с 00:00 21.12.2019 до 23:59 24.12.2019 не рекомендуется выход судов в акваторию Крымского моста в связи с проведением технологических работ", - говорится в сообщении.