Полный «список Гаравского»: все, что известно о вероятных членах «эскадрона смерти» 9 25.12.2019, 13:08

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Резонанс от признания экс-бойца белорусского СОБРа Юрия Гаравского не утихает всю последнюю неделю. 24 декабря на сайте ассоциации ветеранов спецназа «Честь» появилось обращение к Гаравскому от бывшего командира подразделения Дмитрия Павличенко и сослуживцев. Бывшие соратники обвинили Гаравского в «сведении счетов», называя «крысой». Belsat.eu собрал все известные факты о людях, которых Гаравский назвал причастными к убийству оппонентов Лукашенко.

Дмитрий Павличенко

53-летний полковник запаса Дмитрий Павличенко сегодня возглавляет Белорусскую ассоциацию ветеранов спецназа войск МВД «Честь». Его сын Артем пошел по стопам отца и служит командиром взвода роты разведки в военной части 3214. Командиром Третьей отдельной краснознаменной бригады внутренних войск МВД (дислоцируется в в/ч 3214) с конца 1999 года по 2008 год был Павличенко-старший.

Арцемій і Дзмітрый Паўлічэнкі. Фота: belaruspartisan.org

Его бойцы регулярно участвовали в брутальных разгонах мирных демонстраций в Минске. Но в историю Беларуси этот человек вошел, благодаря опубликованному в 2001 году рапорту экс-начальника криминальной милиции генерала Николая Лопатика.

В документе утверждалось, что по приказу тогдашнего госсекретаря Совбеза Виктора Шеймана Павличенко и его подчиненные из СОБРа физически ликвидировали бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко, бывшего председателя ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Все они были оппонентами Лукашенко и бесследно исчезли в 1999 году.

22 ноября 2000 года тогдашний глава КГБ Владимир Мацкевич подписал постановление о превентивном задержании Павличенко на 30 суток как возможного руководителя преступной группировки. Но буквально через пару дней его выпустили из СИЗО по личному распоряжению Лукашенко и до 2008 года командир части оставался на посту.

Пастанова аб арышце Паўлічэнкі. Фота: bydc.info

В 2008 году Павличенко назначили заместителем командира корпуса охраны общественного порядка внутренних войск МВД по боевой подготовке, а через год он ушел в отставку по состоянию здоровья. По информации СМИ, проживает в своем доме в Лепеле. Женат на лейтенанте медицинской службы, которая работала в в/ч 3214. Дочь от первого брака живет в Торонто.

Дмитрий Павличенко находится под санкциями США и Евросоюза, въезд туда ему запрещен. Свою причастность к исчезновению политиков он отрицает.

Дмитрий Карпович

Из интервью Гаравского DW следует, что Дмитрий Карпович участвовал в похищении Юрия Захаренко. Он находился в одной из двух машин, где бойцы СОБРа ждали, пока Захаренко припаркуют свое авто и отправится пешком до подъезда.

В начале 2000-х Карпович Дмитрий Иванович имел звание капитана и занимал должность первого заместителя командира начальника штаба 1-го батальона спецназначения в/ч 3214. Указом Лукашенко №335 от 26 июня 2002 года Карпович был награжден орденом «За службу Родине» III степени за «образцовое исполнение воинского и служебного долга, высокое профессиональное мастерство и особые отметки» в ходе оперативно-тактических учений «Березина-2002».

На вучэннях «Беразіна-2002». Фота з сайту army.lv

В 2005 году человек с таким именем зарегистрировался в Пинске как индивидуальный предприниматель, но в 2010 году был исключен из единого государственного реестра из-за «неосуществление коммерческой деятельности».

Сергей Шкиндеров

«Я и Шкиндеров - мы были выше - когда узнали, что Захаренко припарковался и пошел в сторону дома, последовали за ним», - рассказал Гаравский.

Со словами «Руки за спину» бойцы надели на экс-министра наручники и посадили на заднее сиденье машины. На тот момент Шкиндераву, родившийся в 1979 году, было всего 20.

Сяргей Шкіндзераў. Скрыншот СТВ

Шкиндеров Сергей Владимирович в этом году участвовал в спортивной эстафете «Пламя мира» в Горках накануне Европейских игр. В сюжете телеканала СТВ он фигурирует как «помощник председателя правления коммерческого банка». В репортаже местного издания Gorki News называется заведение - это «Приорбанк», часть австрийской Raiffessen Bank Group International. Там же говорится, что Шкиндеров - мастер спорта по дзюдо, по рукопашному бою и имеет краповый берет.

На сайте «Приорбанка» Шкиндеров не упоминается, единственное интервью, что он давал в жизни - это короткий комментарий на той эстафете. О том, как он попал в банковскую сферу и построил карьеру после службы в СОБРе - неизвестно.

В друзьях на странице Шкиндерава в «Одноклассниках» есть Юрий Гаравский.

Старонка Шкіндзерава ў «Аднакласніках»

Александр Кожевников

По словам Гаравского, Кожевников был участником похищения Захаренко, а также «работал по Красовскому». Одежду убитых Гончара и Красовского бойцы сложили в одну большую сумку, а Кожевников облил ее бензином и сжег, вспоминал Гаравский.

Указом Лукашенко №336 от 20.07.2004 Кожевников Александр Александрович был награжден медалью «За отвагу» с формулировкой «за личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при задержании преступников и вооруженных преступных группировок. На тот момент он был старшим прапорщиком и командиром группы спецназначения №1 СОБРа в/ч 3214.

Кожевников оставался на службе в спецназе как минимум до 2011 года, о чем свидетельствует отчет с чемпионата Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо» по практической стрельбе среди подразделений специального назначения. Представители внутренних войск, среди которых Кожевников, заняли 3 место.

«Военнослужащий в/ч 3214 капитан Александр Кожевников участвует в соревнованиях не впервые. В прошлом году он, стреляя из пистолета Макарова, поразил все цели и получил звание мастера спорта. В этом году стрелок это подтвердил», - написано в колонке «Хроника службы» от 27 октября 2011 года на сайте sb.by.

Чемпионат проводился на полигоне «Воловщина», где, по словам Юрия Гаравского, в 1999 году расстреляли Захаренко.

Ілюстратыўнае фота dynamo.by

Панков

Вместе с Александром Кожевникова боец СОБРа Панков пошел навстречу Захаренко возле его дома.

«Они предъявили ему документы: «Мы сотрудники милиции, просим присесть в автомобиль», - вспоминает Гаравский. Они также, по бывшего бойца СОБРа, вместе похищали Гончара: Панков застегнул на руках политика наручники, надел балдахин на голову и вставил в рот кляп.

О дальнейшей судьбе Панкова узнать не удалось, в открытых источниках сведений о такого бойца мы не нашли.

Алексей Румянцев

Деталей участия Румянцева в «эскадроне смерти» собеседник DW не рассказывает. Упоминает только, что тот находился в машине, на которой похищали Захаренко. Сведений о его награждении в интернете нет.

При заходе на аккаунт в «Одноклассниках», который в поисковике Google подписан как «Алексей Румянцев», имя меняется на другое - «Саша Майами». На странице этого человека указано, что он служил в в/ч 3214 в 1997-1999 годах. В друзьях есть Святослав Балынин - еще один участник «эскадрона смерти» по версии Гаравского.

Алексей Румянцев женат, имеет сына Юрия, который учился в школе олимпийского резерва, и младшую дочь. Его жена Наталья много путешествует по Европе. Семья живет в поселке Дачное под Минском.

На признание бывшего сослуживца отреагировал эмоционально, назвав слова Гаравского «бредом сивой кобылы».

Імаверна, гэта сям’я Аляксея Румянцава. Фота са старонкі ў «Аднакласніках»

Владимир Новаторский

Еще один предполагаемый участник расправы над Захаренко, боец-снайпер СОБРа Новаторский Владимир Алексеевич, указом Лукашенко №124 от 14.03.2005 награжден орденом «За службу Родине» III степени.

Его фамилия в связи с «эскадроном смерти» впервые была озвучена в независимых СМИ еще в 2001 году бывшим бойцом внутренних войск, пожелавший сохранить анонимность. Описанным им история во многом совпадает с версий событий Юрия Гаравского. По словам анонима, Новаторский имел краповый берет и остался в спецназе по контракту после срочной службы.

Через 18 лет бывший следователь СК Евгений Юшкевич на волне обсуждения признания Гаравского написал на своей странице в Twitter, что сегодня Владимир Новаторский работает в ИТ-компании «ВебКонта», которая создает программы для бухгалтерии.

Паўлічэнка з сябрамі і былымі падначаленымі байцамі на застоллі. Фота са старонкі Святаслава Балыніна ў «Аднакласніках»

Святослав Балынин

По словам Гаравского, Святослава Балынина он увидел, когда СОБРовцы привезли тела Гончара и Красовского на военную базу под Бегомлем, чтобы закопать.

В свидетельстве бывшего бойца внутренних войск в 2001 году Балынин также упоминается: «Служба этой группы [«эскадрона смерти»] проходила так, что в принципе никто не знал, какие задачи выполнял, кроме непосредственных их исполнителей, ну, и конечно, командира. Команды отдавал сам непосредственно Павличенко. Там был еще прапорщик такой - Балынин - по кличке Балу. Но Павличенко всегда командовал сам лично. Балу на задания не брали - он толстый, неповоротливый».

Похоже на то, что старший прапорщик Балынин и Павличенко - родственники, а не просто друзья. На фото в соцсетях Балынин - в окружении жены, сына и дочери Павличенко от первого брака Валерии. В «Одноклассниках» Валерия обозначено как племянница Балынина.

Балынін – сваяк і блізкі сябар сям’і Паўлічэнкаў. Фота са старонкі Балыніна ў «Аднакласніках»

Балынин долгое время был заместителем Павличенко в ассоциации «Честь». Неизвестно, где сейчас работает ветеран спецназа, но на путешествия по Европе ему, очевидно, хватает средств.

Балынін. Фота са старонкі ў «Аднакласніках»

Владимир Вашкевич

В интервью Гаравский не уточняет, что именно делал Владимир Вашкевич, но обозначил его фамилию в своем списке причастных к убийству.

Уладзімір Вашкевіч. Фота: sb.by

Есть один известный Вашкевич, связанный с СОБРом - его многолетний командир. В отличие от своих коллег, Владимира Вашкевича ждал карьерный взлет. По прошествии Военной академии в конце 90-х Вашкевич попал по распределению в 1-ю роту спецназа в/ч 3214, а уже в 2002 году он возглавил СОБР и командовал подразделением до 2014-го.

Вашкевич дослужился до полковника, получил ордена «За личное мужество» и «За службу Родине» III степени.

Будько Владимир и Будько Юрий

Гаравский свидетельствует, что Владимир Будько вместе с водителем БТР на следующий день после убийства Гончара и Красовского загнали в яму джип последнего, раздавили его и закопали на проселочной дороге у Бегомля.

В 2001 году Гаравского и Будько осудили за вымогательство денег у предпринимателей по просьбе Павличенко, утверждал экс-боец в новом интервью DW. Будько якобы дали тогда три года «химии».

О Юрии Будько сведений в открытых источниках не нашлось, кроме свидетельства Гаравского, который утверждал, что тот вместе с Балыниным присутствовал при захоронении тел Гончара и Красовского.

... и остальные

Также в «списке Гаравского» фигурируют двое водителей. Анонимный источник в 2001 году утверждала, что отгонял джип Красовского от места захвата у бани «солдат автороты Мекиянец». В книге Павла Шеремета и Светланы Калинкиной «Случайный президент» есть интервью с Андреем Жерносеком [руководитель незарегистрированной молодежной организации, которая занималась поиском пропавших политиков] и сотрудникам КГБ Геннадием Угляницей. Жерносек утверждал, что свидетелем похищения был боец по имени Виталий Метельский, а непосредственным участником - Александр Мекиянец.

«Посадили за руль этого Мекиянца, забросили этих людей [Гончара и Красовского] в машины и уехали на базу в Бегомль», - говорил он.

Кроме того, в качестве фигурантов в книге называются лейтенант Коклин и прапорщик Мурашко.

Оппозиционные лидеры Юрий Захаренко и Виктор Гончар, бизнесмен Анатолий Красовский и журналист Дмитрий Завадский бесследно исчезли в 1999-2000 годах.

Поздно вечером 7 мая 1999 года Юрий Захаренко в районе проспекта Жуковского в Минске был похищен и увезен на легковом автомобиле в неизвестном направлении.

В ночь на 17 сентября 1999 года в районе улицы Фабричной 20а были похищены политик Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский.

Днем 7 июля 2000 года, по дороге от своего дома в Минске в аэропорт, исчез журналист Дмитрий Завадский.

Трупы Захаренко, Гончара, Красовского и Завадского до сих пор не найдены.