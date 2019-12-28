Леонид Заико: Лукашенко пусть уезжает в Россию, а правительство подает в отставку 16 28.12.2019, 8:12

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ЛЕОНИД ЗАИКО

Экономист подвел итоги 2019 года.

Сайт Charter97.org попросил руководителя аналитического центра «Стратегия», экономиста Леонида Заико подвести итоги уходящего года.

- Каким этот год был для белорусской экономики? Какие самые важные процессы вы хотели бы назвать?

- Этот год был никакой. Динамика составила 1.1%. Страна стоит на месте и слегка подрагивает как человек, к которому подключили 220 Вт.

Лукашенко и правительство пытались «осчастливить» белорусов и увеличили им зарплату номи-нальными на 14%. Итог — все равно не получилось. Денег дали на 14% больше, а телега двинулась вперед всего лишь на сантиметр. Это достаточно опасная политика, экономически не целесообразная.

Третий момент: экспорт не получился, хотя были возможности в этом году за счет реструктуризации. Кстати, в Беларуси начали делать электрические самокаты. Это самое «великое» решение со времен избрания Лукашенко «президентом»: наконец то начали что то делать.

Следующий момент: после того, как внутренний рынок начал наполняться денежными знаками, стал падать курс белорусского рубля. Это говорит о том, что экономические законы в Беларуси действуют вопреки противодействию чиновников и правительства. Все, чем власти в последние годы занимались – это противодействовали реализации объективных законов. Они — такие вот луддиты против экономической науки.

Важно: в стране 27 раз повышалась цена бензина. Надо сказать, что это почти что мировой рекорд. Я бы предложил повышать цену на носки и туалетную бумагу. Люди не заметят. И, возможно, есть смысл повышать на одну копейку цены на автомобили, если производители будут в унисон работать нефтеперевозчиками.

Я отношу это к феномену белорусских парадоксов. Я назову еще один как итог года: в ноябре месяце я поехал в Калининград. Так вот, там картофель в два раза дешевле, чем в нашей картофельной республике. Как же надо было так расстараться, чтобы производить картофель и продавать его в два раза дороже, чем в «цитадели прусского милитаризма»!

- Что, по вашему мнению, могло бы оздоровить белорусскую экономику?

- Чтобы ускорить динамику развития белорусской экономики нужен такой план: Лукашенко уезжа-ет в Россию или Арабские Эмираты, а правительство полностью подает в отставку. После этого мы можем сформировать профессиональное правительство. Нет смысла им что то рекомендовать. Пусть уедут и мы начнем работать.

- Какие у вас прогнозы на следующий год? Проявятся ли те проблемы, которые накапливались в этом году?

- В следующем году мы может столкнуться со следующими проблемами: это девальвация белорусского рубля, увеличение инфляционных процессов, проблема с выплатой внешних долгов, проблемы технического и технологического отставании, перекос в сторону «маленьких вопросов» — таких, как налоги на автомобилистов, как сеять лен и рапс, проблемы проведения различных нарядов по дисциплине в сельском хозяйстве, разгон чиновников и коррупция.

В макроэкономических вопросах – это дисбаланс между производством и потреблением, разрыв динамики секторов, рост материальных затрат на производство белорусской продукции, переход в качественное состояние экономики с высокой затратностью и низкой эффективностью.

К этому всему можно добавить проблему с ситуацией внутренних накоплений, увеличение доли потребительских расходов в ущерб сбережениям населения.

Как белорусу с этим справляться? Включать телевизор, смотреть и смеяться. Работа у всех есть, картошка в два раза дороже. Как людям жить? Вкладывать деньги в образование детей.

- Какую оценку вы бы поставили правительству по итогам экономического «развития» в 2019 го-ду?

- Я бы поставил правительству за 2019 год оценку -1.

Надо стараться быть умнее, смотреть, кто нам лапшу на уши вешает. Давайте умнеть. Хватит жить на русской нефти и русском газе. Давайте начнем понимать то, что наш суверенитет — это наше знание и наши мозги. Давайте не будем сидеть, смотреть и надеяться на Россию.