Сергей Михалок с проектом Drezden презентовал новый альбом «Эдельвейс» 3.12.2019, 11:36

Сергей Михалок

Также он объявил о новом концерте.

Сергей Михалок, который около года назад запустил проект Drezden, объявил о первом концерте коллектива. Он пройдет 23 февраля в минском Falcon Club. Также сегодня появился второй студийный альбом «Дрездена» «Эдельвейс», пишет tut.by.

Во второй альбом Drezden «Эдельвейс» вошло 11 треков. Сведением и мастерингом альбома занимался Виталий Телезин, а запись альбома проходила на его киевской студии «211». Вместе с Сергеем Михалком в записи альбома «Эдельвейс» принимали участие Павел Михалок (клавиши), Алесь-Франтишек Мышкевич (бас), Денис Шуров (барабаны) и Павел Величко (гитара).

На заглавный трек «Эдельвейса» было снято видео, премьера которого состоялась совсем недавно. Видео набрало уже 1,5 миллиона просмотров.

Напомним, Drezden — группа Сергея Михалка, в которой он раскрывает еще одну сторону своего творчества. Этот проект — эклектичный сплав The Cure, Wolfsheim и Алексея Вишни; переосмысление музыки Новой волны и Neue Deutsche Welle спустя 40 лет.