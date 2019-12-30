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«Люди пойдут за теми, кто будет впереди»

  • 30.12.2019, 10:35
«Люди пойдут за теми, кто будет впереди»
ФОТО: «БЕЛСАТ»

Белорусы рассказали, почему готовы защищать независимость.

В воскресенье в Минске уже в пятый раз за декабрь прошли акции за независимость Беларуси от России. Протестующие не согласны с тайными переговорами руководства государства об экономическом и политическом объединении с Москвой, сообщает «Белсат».

Первая акция протеста против углубленной интеграции Беларуси и России состоялась в полдень на Октябрьской площади столицы.

Лозунг остается неизменным: «Союз с Россией – война и нищета». Протест прежде всего против секретных переговоров об углубленной интеграции, когда содержание дорожных карт – соглашений о порядке действий – власти держат в тайне.

«Мы требуем, чтобы были обнародованы те документы, которые по-мошеннически, тайно обсуждают за нашей спиной, продавая нашу Родину. И мы требуем, чтобы были освобождены наши соратники, которые были на площади 7-го, 8-го, 20-го, 21-го декабря, потому что вы знаете, что минимум 10 человек, или более, уже на Окрестина», – говорит председатель движения солидарности «Разам!» Вячеслав Сивчик.

«Сейчас такие события происходят, что страна гибнет. И для меня это с болью в сердце воспринимается, со слезами на глазах, поэтому не быть здесь это невозможно», – говорит студент Станислав, который пришел на Октябрьскую площадь с национальным бело-красно-белым флагом Беларуси.

На Октябрьской площади работал «открытый микрофон» – любой желающий мог высказаться на тему независимости. Звучали слова тревоги, что углубление интеграции втягивает нас в российские военные авантюры – как в Украине и Сирии. Были и слова о том, что у России огромные ресурсы, но народ живет в нищете – так зачем нам такой союз?

Участники антиинтеграционного протеста в Минске. 29 декабря 2019 года. Фото: Ирина Ареховская / «Белсат»

«Самое опасное, что нас просто присоединят, как какую-то автономную округу, и к нам придет разруха российская», – беспокоится участница акции Анжелика.

Через два часа митингующие маршем дошли с Октябрьской площади на площадь Независимости, в сопровождении милиции и инспекторов ГАИ.

Две акции, одно требование

Вторая акция протеста – цепь неравнодушных людей вдоль проспекта Независимости. Такой формат организаторы выбрали, чтобы снизить вероятность арестов, но не только.

«Цепь – это возможность показать большое количество людей на расстоянии, с флагами, которые стоят рядом и явно демонстрируют свое отношение к тому, что происходит в Беларуси», – объясняет председатель Движения «За свободу» Юрий Губаревич.

Участников было примерно 150, живая цепь протянулась от Главного почтамта к зданию КГБ.

«Если будут подписывать соглашения, нужно делать более массовые мероприятия, чтобы как можно больше людей выходило именно протестовать. А чтобы просто обозначить эти позиции, протест должен быть долгосрочный», – убеждает Дмитрий Кучук из Белорусской партии «Зеленые».

Накануне российский посол Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва и Минск имеют большие шансы договориться о подписании интеграционных соглашений в начале 2020 года. Это и тревожит участников сегодняшних демонстраций.

Участница антиинтеграционный протеста в Минске. 29 декабря 2019 года. Фото: Ирина Ареховская / «Белсат»

Вот что говорят участники живой цепи:

«Как я могу быть за? Я против того, чтобы нами кто-то руководил. Мы сами способны. Просто мы сейчас не можем, мы сейчас оккупированы другим государством».

«Очень легко потерять независимость, но отвоевать ее будет невозможно. Плохо, что вышли единицы, но единицы спасают мир, а не массовость. Люди пойдут за теми, кто будет впереди».

Во время живой цепи участники подписали обращение к премьер-министру Сергею Румасу, чтобы правительство Беларуси опубликовало все интеграционные дорожные карты. Ведь граждане должны знать, как решается судьба страны.


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