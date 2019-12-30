Отец Греты Тунберг рассказал, как относится к деятельности дочери 4 30.12.2019, 14:39

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Грета Тунберг

Сванте Тунберг не считает правильной идею пропускать школу ради климатических забастовок.

Отец шведской эко-активистки Греты Тунберг Сванте Тунберг заявил, что его дочь считает критику в свой адрес веселой, но подчеркнул, что волнуется за ее безопасность.

Об этом сообщает «Новое время».

«Я не знаю, как она это делает, но она смеется все время. Она считает критику веселой», — сказал отец.

Также отец активистки не считает правильной идею пропускать школу ради климатических забастовок.

По его словам, климатическая деятельность сделала Грету счастливой. Однако отец переживает из-за того, что у девочки много хейтеров и о ней распространяют фейки.

Сванте Тунберг заявил, что за три-четыре года до климатических забастовок у Греты началась депрессия.

«Она перестала разговаривать, перестала ходить в школу», — сказал он, добавив, что Грета даже отказывалась от еды.

По словам мужчины, семья объединилась ради помощи дочери. Они начали изучать и обсуждать изменения климата и девочка увлеклась этой темой.

Родители поддержали экологический образ жизни дочери: мать Греты отказалась от авиаперелетов, а отец стал веганом. Сванте также сопровождал Грету в экспедициях в Нью-Йорк и Мадрид.

«Я делал все это, потому что знал, что такое будет правильно, но не для того, чтобы спасти климат, а чтобы спасти своего ребенка», — сказал Сванте.