В Украине назначили нового главу института национальной памяти 4.12.2019, 17:00

Антон Дробович

Он сменил на этом посту Владимира Вятровича.

Кабинет министров Украины назначил Антона Дробовича новым главой Украинского института национальной памяти, пишет «Новое время».

Об этом у себя в Telegram сообщил нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании Кабмина.

Антон Дробович является доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова. Он сменил на посту главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.