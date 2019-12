«Немощь Сибири» 1 Александр Немец

7.12.2019, 18:33

А платить-то сколько будут?

1) В эти дни проект Сила Сибири упоминается в сотнях роликах ютюба и тысячах статей на русском и английском языках. Позвольте процитировать одно из самых ранних упоминаний этого проекта. Оно имело место в моей книге "Рост Китая и перспективы для восточных регионов бывшего СССР (Alexandr Nemets. The Growth of China and Prospects for the Eastern Regions of former USSR), издательство Edwin Mellen Press, 1996. ISBN 0-7734-8796-9.

Так вот, страницы 34-38 этой книги занимает глава "Проект поставок природного газа из России в Китай и возможные последствия его реализации". Ограничусь тезисами:

– Видимо, этот проект впервые официально обсуждался в ходе визита тогдашнего премьер-министра РФ Черномырдина в Китай в 1994 году. Этот проект был несколько детализирован в первой половине 1995 года.

– На середину 1995 году (момент окончания автором работы над книгой) предполагалось, что проект будет реализован в 2005-2010 годах. Газ будет поставляться в Китай из месторождений в Иркутской области и в юго-западной части Республики Саха-Якутия. Суммарные поставки составят 30-40 миллиардов кубометров газа в год.

– Газопровод пересечет границу РФ в районе Благовещенска. Китайская часть газопровода обеспечит поставки природного газа в главные города Северо-Восточного Китая, а также в Пекин и другие города Северного Китая. Общая длина российской и китайской частей газопровода может достичь 7000 км.

– Специально для строительства и эксплуатации российской части этого газопровода (а также для строительства и эксплуатации нефтепровода из Западной Сибири в Китай) в мае 1994 года была создана СИДАНКО – СИбирско-ДАльневосточная Нефтяная КОмпания. Уже в 1995 году СИДАНКО занималась добычей нефти и газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке РФ и поставками нефти в Китай (по железной дороге).

– Ковыктинское месторождение природного газа в Иркутской области, один из главных активов СИДАНКО, способно давать до 20 миллиардов кубометров газа в год.

Словом, основные детали проекта с российской стороны были сформулированы уже в 1994 году, 24 года назад. Поменялся только исполнитель: в районе 2000 года СИДАНКО была поглощена Газпромом. Была также отброшена ненужная "экзотика", вроде прокладки газопровода в Китай через Монголию и поиска углеводородных ресурсов в восточной Монголии, вблизи китайской границы, а также прокладки газопровода в Южную Корею через Страну Чучхе ("главное тело", если кто не знает).

2 декабря 2019 года Wall Street Journal (WSJ) поместила большую статью "Китай и России укрепляют связи через газопровод" (China and Russia Cinch Ties via Gas Pipeline). Сама публикация такой статьи в WSJ говорит о значимости проекта Сила Сибири и его формального ввода в строй! И снова я даю содержание статьи в тезисной форме:

– Америка и Китай ведут торговую войну, а отношения Америки и России продолжают охлаждаться после аннексии Крыма в 2014 году. В этих условиях Китай и Россия объединяют силы против Америки (и Запада). Сюда входят: резкое усиление военного сотрудничества, монопольные поставки в Россию систем 5-го поколения (5G) мобильной связи от "заблокированной" в США китайской фирмой Huawei, рост доли юаня в российских валютных резервах с 5% в марте 2018 года до 14,2% в марте 2019 года и достижение уровня в 100 миллиардов долларов российско-китайской торговлей в 2019 году.

– И (формальный) ввод в строй "Силы Сибири", с участием (по видеоканалам) Путина и Си Цзиньпина, демонстрирует новые усилия двух стран в этой области. Здесь нужно отметить, что поставки американского СПГ (сжиженного природного газа) в Китай прекратились после введения Пекином, в рамках торговой войны, 25% импортных пошлин на американский СПГ в мае этого года. (Взамен Китай резко увеличил ввоз СПГ из Австралии и Катара.) Сила Сибири может заменить поставки газа из США!

– Потребление природного газа в Китае превысило 280 миллиардов кубометров в 2018 году, достигнет 330 миллиардов в 2020 году, 390 в 2022 году и 460 в 2024 году. (В Китае природный газ считается "чистым топливом", поскольку на единицу получаемой энергии он выделяет в два раза меньше СО2 чем нефть или уголь.) Поэтому интерес мощной китайской фирмы PetroChina (контролирующей производство и поставки нефти и газа в северных районах Китая, включая поставки газа по "Силе Сибири" в Китай через Благовещенск) к сибирским проектам Газпрома быстро растет.

– PetroChina вложила сотни миллионов долларов в проект Газпрома в Арктике по добыче газа и его экспорт в виде СПГ. (PetroChina приобрела не менее 10% газового проекта Газпрома на Ямале и приступает к вывозу ямальского СПГ танкерами в Китай.) Поставки газа через Силу Сибири в Китай вырастут с 5 в 2020 году до 38 миллиардов кубометров в 2024 году, что обеспечит (вместе с Ямалом) до 10% спроса Китая на газ в этот момент.

Статья снабжена картой газопровода "Сила Сибири": от Ковыкты (около 50 км к западу от северного окончания озера Байкал) на север к Чаяндинскому месторождению в юго-западной Якутии и на юго-восток к Благовещенску.

Статья в WSJ оставляет впечатление действительно серьезного российско-китайского проекта, способного внести большой вклад в крепнущее сотрудничество двух стран. Но эта статья, как и сотни русскоязычных статей и ютюб-роликов на ту же тему, не дает ответа на несколько ключевых вопросов.

Самое главное – а платить-то сколько будут?

В мае 2014 года, когда Путин и Си Цзиньпин окончательно договорились о реализации проекта "Сила Сибири", было подсчитано, что для окупаемости российской части "Силы Сибири" PetroChina должна будет платить Газпрому не меньше 365 долларов за тысячу кубометров газа. В тот момент Газпром получал в Европе примерно 400 долларов за тысячу кубометров газа. Все сходилось. Но к середине 2019 года ситуация, для Газпрома, резко изменилась.

В 3-м квартале 2019 года Газпром поставил на экспорт (в Европу, включая Турцию) 53,5 миллиарда кубометров газа по средней цене 169,8 долларов за 1000 кубов, самой низкой цене после 2004 года. Это против 56,9 миллиардов кубометров и 250,8 долларов в 3-м квартале 2018 года. Резкое падение цены и некоторое падение количества экспортного газа прямо связано с резким увеличения поставок дешевого СПГ в Европу из Америки и других стран. В 2020 году цена природного газа в Европе может дополнительно упасть до 120 долларов за 1000 кубометров.

А в Восточной Азии цена газа еще ниже чем в Европе, поскольку доля дешевого СПГ в импортных поставках здесь гораздо выше. Экономные китайцы этим пользуются: по имеющимся данным, в 2019 году цена природного газа, идущего в Китай по трубопроводам из Узбекистана, Туркменистана и Мьянмы (из Андаманского залива) упала ниже 100 долларов за 1000 кубометров. Этим поставщикам газа некуда деваться, поскольку Китай для них практически единственный потребитель!

Так вот, смею утверждать: китайцы через "Силу Сибири" также будут, в 2020-2024 годах, покупать газ по цене ниже 100 долларов за 1000 кубометров. Газпром, Кремль, Путин и не пикнут. Не в той они позиции. И никто даже не заикнется об окупаемости "великого проекта". Достаточно и того, что на нем лихо заработали Тимченко и Ротенберги.

Почему я написал "в 2020-2024 годах"? Потому что, по моей оценке, к 2025 году или того раньше, ситуация в восточных регионах РФ настолько изменится в пользу Китая, что Газпром продаст этот газопровод (не связанный с главной сетью Газпрома), плюс месторождения в Иркутской области и Якутии, плюс большой газоперерабатывающий завод под Благовещенском китайской стороне (фирме PetroChina) за гроши.

Но об этом в отдельной статье.

Александр Немец, kasparov.ru