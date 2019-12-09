Красная карточка для России: без каких соревнований останутся спортсмены 27 9.12.2019, 16:02

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Речь идет о крупнейших соревнованиях.

WADA отстранила Россию на четыре года от крупнейших спортивных соревнований, а также запретила проводить их у себя. Это значит, что на Олимпиады российские спортсмены, похоже, опять поедут под белыми флагами, и после побед им не станут включать российский гимн, сообщает «Медуза».

Универсиада-2023 вообще должна была пройти в России, и теперь, видимо, не пройдет, если суд не отменит решение WADA. На Чемпионат мира по футболу, согласно правилам ФИФА, не могут приехать «нейтральные» спортсмены, только сборные, так что Россия, по решению WADA, должна пропустить и его. Важно, что пока официально федерации и Олимпийский комитет не выступали с заявлениями: куда не пустят сборные, окончательно станет ясно после этого.