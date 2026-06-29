Медведев попал в опалу? 29.06.2026, 6:30

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ФОТО: GETTY IMAGES

Председатель партии «Единая Россия» не попал в список своей партии

В Москве прошел первый этап предвыборного съезда «Единой России». Главный его итог — председатель партии, экс-президент, ныне зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев не попал в список кандидатов партии, хотя и очень старался это сделать, пишет «Медуза».

В январе «Ведомости» и РБК писали, что администрация президента и «Единая Россия» уже согласовали «базовый вариант» — «пятерку» во главе с Медведевым. Источники изданий объясняли это якобы высоким рейтингом политика. Близкие к АП собеседники «Медузы» уже тогда говорили, что Медведев может снова не попасть в список — потому что на деле у зампреда Совета Безопасности низкая популярность. Они указывали, что повести ЕР за собой очень хочет сам Медведев, чтобы «рекапитализировать свой образ» и потом претендовать на пост спикера Госдумы.

В политблоке АП понимали, что с Медведевым во главе списка Кремлю будет намного сложнее обеспечить партии власти желаемые KPI: «Он четко провоенный. А люди от войны устали». Как и во время кампании 2021 года, против включения Медведева в список выступали спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, который хочет сохранить свою должность, и глава политблока Сергей Кириенко.

В середине июня «Медуза» писала, что Дмитрий Медведев активно лоббирует вариант тройки во главе списка — с ним самим, мэром Москвы Сергеем Собяниным и «военкором» Евгением Поддубным. Об этом плане позже написал и «Коммерсант». Однако близкие к АП собеседники «Медузы» тогда снова подчеркнули, что в списке ЕР Медведева может не оказаться — в отличие от Собянина и Поддубного: их называли в числе согласованных кандидатов.

Итоговая верхняя пятерка списка ЕР выглядит так. Первым номером идет министр иностранных дел Сергей Лавров. Вторым — мэр Москвы Сергей Собянин. За ними следуют: глава штаба провластного детского движения «Юнармия», участник войны Владислав Головин; детский омбудсмен и жена православного олигарха Константина Малофеева Мария Львова-Белова; «военкор» Евгений Поддубный.

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